Päivi Räsänen: Syntyvien lasten määrä on vähentynyt nälkävuosien tasolle

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen on huolissaan alhaisesta syntyvyydessä Suomessa. Hän helpottaisi perheen ja opiskelun yhdistämistä, sekä keventäisi äitiyden tuomaa taloudellista rasitetta työnantajille.

– Vuosittain syntyvien lasten määrä on vähentynyt jo nälkävuosien tasolle. Suomalaiset haaveilevat suuremmista perheistä kuin he todellisuudessa saavat. Jos he saisivat toivomansa määrän lapsia, olisimme hyvin lähellä väestön uusiutumiseen tarvittavaa, Räsänen sanoo mielipidekirjoituksessaan Etelä-Suomen Sanomissa.

Hänen mukaansa pitkään jatkuneesta alhaisesta syntyvyydestä johtuen ikärakenne on vinoutunut ja aiheuttaa vuosikymmeniksi pahenevan epätasapainon julkiseen talouteen.

– Menot kasvavat nopeammin kuin niitä kattavat tulot. Kuntaliiton arvion mukaan vuonna 2030 eläkeikä olisi yli 70 vuotta, jos huoltosuhde haluttaisiin pitää nykyisellään.

Osaltaan syntyvien lasten määrän vähentymistä selittää Räsäsen mukaan se, että ensimmäinen lapsi saadaan yhä myöhemmin, nykyisin keskimäärin 28,5-vuotiaana.

– Koulutetut pääkaupunkiseudulla asuvat naiset saavat ensimmäisen lapsensa keskimäärin 34-vuotiaana, kymmenen vuotta hedelmällisimmän iän jälkeen.