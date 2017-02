Pääministeri LM:lle: Soten valinnanvapauteen tulossa ehkä muutoksia

Pääministeri vastasi kysymykseen siitä, astuuko sote-uudistus voimaan vuoden 2019 alussa ja toteutuuko uudistukseen liittyvä perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaus.

– Panin valtiovarainministerille (Petteri Orpolle) aamulla viestiä, että onhan yhteinen sopimus voimassa. Ja vastaus oli, että kyllä. Eli tuota sillä mennään, Juha Sipilä sanoi muun muassa Turun Sanomien julkaisemassa jutussa.

Hänen mukaansa valinnanvapauteen on tulossa todennäköisesti muutoksia.

– Tämä valinnanvapausosuus tässä on tuota uutta, ja me tiedämme, että lausuntokierrosten perusteella voi tulla muutostarpeita. Todennäköisesti tuleekin. Ja siihen ollaan valmistauduttu, mutta kyllä tällä aikataululla mennään, että tänä keväänä käsitellään eduskunnassa tuo ja jossakin vaiheessa kesällä sitten eduskunnasta läpi. Sitten siinä on noin puolitoista vuotta aikaa maakunnilla valmistautua isoon muutokseen. 1.1.2019 tehtävät siirtyvät, ja kuntapäättäjät keskittyvät muihin tärkeisiin tehtäviin, Sipilä sanoi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen oli pääministerin kanssa samoilla linjoilla eli muutoksia lienee luvassa.

– On selvää, että siinä tulee kriittisiä näkemyksiä myös asiantuntijoilta. Ne otetaan vakavasti, ja katsotaan, minkä verran on tarvetta viilata ajatusta vielä. Kevään mittaan tämä kuva alkaa kirkastua. Valinnanvapaus on se, mitä vielä sorvataan, Kaikkonen totesi.