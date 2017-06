Juhana Vartiainen: EMU-maan on voitava mennä konkurssiin

Hän toteaa, että politiikan myllerrykset, Donald Trump ja Brexit, ovat horjuttaneet Yhdysvaltain ja Britannian rooleja lännen johtavina maina. Samalla ne ovat luoneet pontimia EU:n sisuuntumiselle ja vahvistumiselle.

– Kun Donald Trump pilkkaa avoimesti Euroopan unionia, ei tarvitse olla kaltaiseni kaappifederalisti ajatellakseen, että Euroopan on nyt alettava kantaa vastuuta länsimaisesta liberaalista internationalismista, Juhana Vartiainen kirjoittaa Nykypäivän kolumnissaan.

Tätä taustaa vasten ei yllätä, että Angela Merkelin asema on viimeisten osavaltiovaalivoittojen myötä vahvistunut Euroopan vakauden tukipylväänä.

– Kun vasemmistolaisetkin tuttavani kiittävät sitä, että Merkel on edelleen ehdolla, tiedämme, että ollaan perimmäisten kysymysten äärellä, Vartiainen toteaa.

Hänen mielestään aivan uutta toiveikkuutta säteilee Ranskan uuden presidentin Emmanuel Macronin valtaannousu.

– Macron edustaa juuri sitä modernia liberalismia, jota meidänkin nuorissa kokoomuslaisissa hienosti kuhisee: arvoliberalismia, sosiaalista vastuuta ja markkinaliberalismia, Vartiainen kirjoittaa.

Vähintään yhtä tärkeää hänen mukaansa on, että kahden voimakkaan ja rakentavasti ajattelevan johtajan, Merkelin ja Macronin yhteistyö voi taas luoda EU:hun sitä eteenpäin vievän Ranska-Saksa -akselin.

Vartiainen kertaa, että Euroopan unionin tulevaisuutta pohditaan usein kahden vaihtoehdon valossa. Joko saksalaista talouskuria, sääntöjä ja vastuullisuutta tai ranskalaista yhteisvastuuta ja laajempaa EU-julkistaloutta. Kumpaa haluamme, hän kysyy?

– Oikea vastaus on: molempia, kuitenkin niin, että saksalainen talouskuri, säännöt ja no bailout -periaate ovat ehdoton syvemmän yhteistyön edellytys, Vartiainen katsoo.

– Suomen pitää siksi tukea voimakkaasti Saksan pyrkimyksiä pakottaa EU:n ja EMU:n jäsenmaat suurempaan kurinalaisuuteen. Ennen kaikkea on nostettava jalustalle no bailout -periaate. Jokainen maa vastaa julkisesta velastaan eikä kukaan voi odottaa Saksan tai Euroopan keskuspankin apua, hän kirjoittaa.

– Tätä varten on luotava oikeasti pelotteena toimiva valtiontaloudellisen selvitystilan mahdollisuus, ja tämän pelotteen on näyttävä jäsenmaiden valtionvelan koroissa. EMU-maan on voitava mennä jonkinlaiseen konkurssiin ilman että euroyhteistyö on uhattuna, aivan samoin kuin Yhdysvaltain osavaltion on turha odottaa että liittovaltio sen pelastaa, Vartiainen toteaa.

Siinä vaiheessa, kun nämä saksalaiset vaatimukset on tyydytetty, voidaan ryhtyä miettimään suurempaa liittovaltiobudjettia – ja kyllä, kunhan kuripuoli on kunnossa, ehkä myös jopa EU-tason yhteisbondeja, Vartiainen arvioi.

Hänen mukaansa on totta, että rahaliitto voi ajan mittaan olla vaikeuksissa, jos sillä ei ole käytettävissään suurempaa yhteistä liittovaltiobudjettia.

– Tässä ovat keynesiläiset ja Ranska oikeassa. Jos sitä vastoin nykypohjalta ryhdyttäisiin heti luomaan yhteisvastuuta jäsenmaiden julkisesta velasta, tuloksena olisi aikamoinen katastrofi, julkisen velan holtiton kasvu ikääntyvässä Euroopassa, Vartiainen varoittaa.

– Siksi Ranska voi saada mitä haluaa vain jos Saksa ensin saa mitä se haluaa. Ja siksi Suomen pitää nyt vahvasti tukea Saksaa ja liittokansleri Merkeliä, hän sanoo.