Matti Vanhanen: Tarvitaan yhä yhteistyötä, jossa luovutamme osan suvereniteetistamme

Kansanedustaja ja keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen painottaa, että Suomen itsenäistyminen ja muun muassa maamme EU-jäsenyys ovat historiallisten tapahtumien seurausta.

Suomi rakentui Matti Vanhasen mukaan monien Euroopan valtioiden tapaan, mutta selvisi taipaleeltaan kansanliikkeiden, oman talouden ja pohjoismaisen itsenäisen talonpoikaiskulttuurin ja sivistysliikkeen pohjalta.

– Me kykenimme sisäiseen sovintoon, kykenimme torjumaan ääriliikkeet ja puolustamaan demokratiaamme ja maatamme. Nämä suuret taustatekijät auttoivat meidät selviämään yli kansalaissodan vastakkainasettelun ja yli 30-luvun poliittisten vaikeuksien ja toisen maailmansodan, Matti Vanhanen sanoi Ylä-Savon Nuorisoseurojen liiton maakuntajuhlassa Iisalmessa.

Edelleen olemassa ovat Vanhasen mukaan suuret maailmanpolitiikkaa ohjaavat voimat, jotka 1800-luvun alussa, 1900-luvun alussa ja sitten toisessa maailmansodassa myllersivät. Vanhasen mukaan historian tapahtumat perustelevat hänen kannanottoaan nykyhetkeen:

– Me tarvitsemme nykyajassakin tiivistä kansainvälistä yhteistyötä, jossa luovutamme osan suvereniteetistamme yhteisessä pöydässä päätettäväksi ja saavutamme sillä vakaamman ja turvallisemman ympäristön. Tässäkin mielessä itsenäisyys on suhteellista. Se on saatu muiden hyväksynnällä ja se on ylläpidettävissä yhteistyössä muiden kanssa – ei eristäytymällä.

Vanhanen huomauttaa, että jo vuosisadan takaisessa Kansainliiton peruskirjassa luki näin:

”Liiton jäsenet sitoutuvat olemaan loukkaamatta ja suojaamaan kaikilta ulkoa tulevilta hyökkäyksiltä liiton jäsenten alueellista koskemattomuutta ja olemassa olevaa valtiollista itsenäisyyttä. Jos hyökkäys tapahtuu tai jos hyökkäyksen vaara on olemassa, on neuvoston toimittava, millä tavoin tämä velvoitus on pantava täytäntöön".