Unicef joutui ryöpytykseen kutsuttuaan konserttiinsa Vladimir Putinia ihailevan suomalaisräppärin

YK:n lastenjärjestö Unicef järjestää keskiviikkona televisiossa MTV3:lla näytettävän Unicef Live -gaalaillan.

Yhtenä esiintyjänä konsertissa on räp-artisti Mikael Gabriel, joka on tullut tunnetuksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ihailijana jopa siinä määrin, että on tatuoinut polveensa Putinin kuvan.

Gabriel ja Suomen Unicef joutuivat Twitterissä keskiviikkona laajan kritiikin kohteeksi.

Kommentoijat kyseenalaistivat, että lasten hyväksi rahaa keräävässä konsertissa esiintyy artisti, joka avoimesti ihailee henkilöä, joka on vastuussa kymmenien lasten kuolemasta Venäjän suorittamissa Aleppon pommituksissa Syyriassa.

Kokoomuslainen Mikko Laakso kysyi Twitterissä Unicefilta, miksi "Putinia ja Trumpia ihaileva Mikael Gabriel" esiintyy järjestön konsertissa.

"Olemme valinneet nämä tunnetut esiintyjät taiteellisin perustein ja siksi, että he ovat halunneet auttaa maailman lapsia", Suomen Unicef vastasi Laaksolle.

Laakso totesi, että "Putinin pommitukset Aleppossa eivät ole juurikaan auttaneet maailman lapsia" ja kehotti lastenjärjestöä häpeämään.

Myös ihmisoikeusaktivisti Kerkko Paananen huomautti Twitterissä Unicefin tilanneen organisoituun rikollisuuteen kytkeytyneen pro-Putin-räppäri Gabrielin esiintymään konserttiin. Gabriel tunnetaan myös yhteyksistään MC Cannonballiin.

Gabriel itse vastasi Paanaselle näin:

– Ihan syystäkin. Harva antaa täs maas takas niin paljon ku me. #proputintattoo

Useat muut osallistuivat Twitterissä Unicefin ja Gabrielin kritisointiin.