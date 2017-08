Sinisten eduskuntaryhmä: Keskiluokan verokapina on alkanut

- Tarpeellisten asioiden kuten autoilun verotus laskee. Lisäksi romutuspalkkion palauttamisella lisätään autokannan uusiutumista. Palkkaverotus laskee kaikissa tuloluokissa. Yle-verosta on sovittu jo aiemmin vapautettavan kaikki, joiden vuositulot jäävät alle 14 000 euron. Tämä vahvistettiin tänään, sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo luettelee.

– Yli 400 000 suomalaista vapautuu ensi vuonna Yle-verosta. Pääsemme ryhmämme pitkäaikaiseen tavoitteeseen: suomalainen voi saada noin tonnin kuussa puhtaana käteen, Elo jatkaa.

– Hallitus keventää tuloverotusta 270 miljoonalla eurolla kaikilta palkansaajilta.

– Keskiluokan verokapina on tällä hallituskaudella alkanut. Tavallinen kansa saa ansaitsemansa veronkevennyksen, joka vahvistaa ostovoimaa, Elo toteaa.

Kokonaisuudessaan hallitus on keventänyt palkkaverotusta yhteensä 1,2 miljardilla eurolla. Samalla talouden kasvuvauhti on kolmessa prosentissa ja sen ennakoidaan pysyvän samalla tasolla. Lisäksi työllisyysaste on noussut lähes 70 prosenttiin.

Simon Elon mukaan siniset tavoittelee edelleen hallituskauden alussa sovittua 72 prosentin työllisyysastetta.

– Tavoitteesta ei ole luovuttu, vaikka se työläältä näyttääkin, hän sanoo.