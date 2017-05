Puoluesihteeri Janne Pesonen: Toivomme kokoomuslaisten lähtevän laajasti kansanliikkeeseen mukaan

Kokoomuksen puoluesihteerin Janne Pesosen mielestä tasavallan presidentin Sauli Niinistön päätös asettua uudelleen ehdolle oli "erittäin positiivinen, odotettu uutinen".

– Kyllä tässä pystyy olemaan iloinen, että ratkaisu oli nyt se, että hän lähtee jatkokautta hakemaan, Pesonen sanoo Verkkouutisille.

Niinistö haluaa mittauttaa kannatuksensa asettumalla valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. Niinistö sanoi kuitenkin, ettei hän sano ei kokoomukselle. Niinistön mukaan jos kokoomus on valmis kannattamaan häntä, tietysti se on tervetullutta.

– Kokoomukselle kansanliikemalli sopii oikein hyvin. Meidän toivomuksena kokoomuksen kentän suuntaan on, että kokoomuslaiset toimijat mahdollisimman laajasti lähtisivät kansaliikkeeseen mukaan, Pesonen sanoo.

Hänen mukaansa keskusteluja siitä, minkälainen kokoomuksen rooli kampanjassa tulee olemaan, ei ole vielä käyty.

– Me olemme olleet positiivisen odottavalla kannalla Niinistön ilmoituksen suhteen, eikä meillä ole ollut vielä minkäänlaisia suunnitelmia kampanjaan liittyen. Itsellänikään ei ollut tämä ratkaisu tiedossa, ennen kuin nyt vasta tiedotustilaisuudesta tämän kuulin, Pesonen kertoo heti tiedotustilaisuuden jälkeen.

Puoluesihteerin mukaan kokoomus tukee ehdokas Niinistöä ja hänen taakseen ryhmittyvää kansaliikettä niillä tavoin kuin Niinistö ja kansanliike kokevat saavansa kokoomukselta apua ja tukea.

Ei ylimääräistä puoluekokousta

Pesosen mukaan "hyvin todennäköisesti" tässä tilanteessa ei järjestä ylimääräistä puoluekokousta, jossa kokoomus asettaisi Niinistön ehdokkaakseen.

– Mutta kyllä me jollakin tavalla puolueen puolelta virallisemminkin tulemme ilmaisemaan tukemme Niinistön uudelleen valinnalle.

Pesonen on ollut itse mukana kummassakin Niinistön aiemmassa presidentinvaalikampanjassa.

– Molemmat Niinistö-kampanjat ovat olleet sellaisia, että niissä on ollut paljon toimijoita yli puoluerajojen. Ihmisten into on ruokkinut kaikennäköisiä perinteisestä kampanjoinnistakin poikkeavia ideoita.

Vuonna 2006 Pesonen oli kokoomuksen nuorten liiton pääsihteeri ja Niinistön kampanjan nuorisovastaava. Silloin nuoret kampanjoivat Pahvi-Saulien kanssa ympäri maata. Vuoden 2012 vaaleissa Pesonen toimi Helsingin kokoomuksen toiminnanjohtajana, ja hän oli osa kampanjaorganisaation viestintäryhmää.

Pesonen uskoo, että Niinistön tueksi nyt järjestäytyvästä kansanliikkeestä tulee hyvin laaja ja kampanjointitavoiltaan monimuotoinen.