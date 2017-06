Professori pitää LM:ssä oikeuskanslerin puuttumista vakavana ongelmana

– Tämän tyyppiset tilanteet, jolloin maassa on meneillään hallituskriisin ja käsitellyssä on merkittäviä lainsäädäntöhankkeita, niin kyllä valtioneuvostossa pitäisi olla laillisuusvalvoja, Tilanne on erittäin hankala, Juha Lavapuro sanoo muun muassa Kalevan julkaisemassa jutussa.

– Nyt jouduttiin turvautumaan ulkopuolisiin asiantuntijoihin tilanteessa, joka olisi normaalitilanteessa kuulunut oikeuskanslerin tehtäviin. Tämä ei ole millään tavalla tyydyttävä tilanne, Lavapuro toteaa.

Hän ei kuitenkaan usko, että viime viikon alussa tehdyt ratkaisut hallituskriisin ratkaisuksi johtaisivat oikeudellisiin ongelmiin jatkossa.

– Lopputulos oli juridisesti oikein, Lavapuro sanoo.

Hallituskriisin jälkeen torstaina valtioneuvosto tiedotti, että oikeuskanslerin tehtävää heinäkuun alusta kuluvan vuoden loppuun asti hoitaa apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale.

Lavapuron mukaan tilanne, jossa oikeuskanslerin tehtäviä hoidetaan sijaisuusjärjestelyiden ja määräaikaisuuksien avulla ei ole perustuslain hengen mukainen.