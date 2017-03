Kansalaisaloite käsiteltiin: "Hei ihan oikeasti nyt", "Juristiedustaja ymmärtää ja- ja tai-sanan eron"

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin keskiviikkona kansalaisaloitetta nollasopimusten kieltämisestä lailla. Keskustelu otti vauhtia sen jälkeen, kun vasemmistoliiton Jari Myllykoski toivoi yhteisesti hyväksytyn mietinnön vastalauseesta tehtävän erittäin velvoittava ja että lausumia tiukennettaisiin.

Perussuomalaisten Leena Meri kimmahti.

– Nyt on kyllä niin uskomatonta politikointia kuin vain olla voi, Leena Meri aloitti.

– Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että nollatuntisopimuskansalaisaloite ei voi menestyä näin ja että tarvitaan säädökset sinne, mistä ne puuttuvat. Mistä me enää väittelemme? Sanamuodoista. Halutaan nyt politikoida ja valikoida joitakin tiettyjä sanoja.

– Kyllä vain täytyy sanoa, että tiedän, että kuntavaalit ovat tulossa, mutta hei ihan oikeasti nyt!, Meri jatkoi.

Sdp:n Tarja Filatov sanoi uskovansa, että "ja- vai tai- sana tuntuu saivartelulta" ja että Meri vilpittömästi haluaa nollatuntisopimuksiin pelisäännöt. Filatovin mukaan he eivät kuitenkaan usko, että ilman lainsäädäntöä ongelma ratkeaisi.

Jari Myllykoski kiisti syyllistävänsä ministeriä.

– Edustaja Meri kyllä oivalsi, että nyt on kysymys politikoinnista, mutta kyllä minä sen niin selvästi myös sanoin, että tässä on nyt hieman politiikkaa mukana, Myllykoski vastasi.

– Mutta kuten edellä edustaja Filatov sanoi, ja- ja tai-sanojen välillä on aika suuri merkitysero, ja uskoisin, että — jos olen oikein ymmärtänyt — juridisen koulutuksen saanut edustaja Meri ymmärtää näitten kahden sanan eron: "ja" ja "tai".

Kokoomuksen Eero Suutari totesi, että "ei tässä nyt ole minun mielestäni kovin suuresta asiasta kysymys, mutta politiikka on politiikkaa näköjään".

Leena Meri sanoi huojentuneensa, että myönnettiin, että kyse on nimenomaan politikoinnista.

– Keskustelemmeko me tällä tasolla? Ihmiset ovat tehneet kansalaisaloitteen vakavasti otettavasta asiasta. Ministeri on luvannut viedä tämän eteenpäin, hän on aktiivinen toimija. Perussuomalaiset haluavat, että tämä menee eteenpäin. Tämä katsotaan läpi. Mitä varten me emme nyt keskustele täällä asiasta vaan, ihan juuri niin kuin edustaja Myllykoski myönsi, politikoimme, Meri sanoi.

Hän totesi olevan "mielenkiintoista, että jos on eri mieltä, niin halutaan lähteä vähän niin kuin henkilökohtaisille linjoille, mutta sivuutan sen".

– Tässä on nyt kysymys ihan siitä, kuten tuossa vasemmiston puheenvuorossa oli esillä, että halutaan tehdä politiikkaa, ja hyvä näin. Sen takia jätän teidät politikoimaan ihan keskenänne tästä aiheesta jatkossa.