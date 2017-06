Antti Kaikkonen: Veera Ruoho ja Arja Juvonen ovat tervetulleita keskustaan

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan pari–kolme kansanedustajaa miettii vielä paikkaansa eduskunnassa. Hän tähdensi, ettei tarkoita Uuden vaihtoehdon kansanedustajia.

Kansanedustajat Veera Ruoho ja Arja Juvonen ovat eronneet perussuomalaisten eduskuntaryhmästä, mutta he eivät ole liittyneet mihinkään muuhun eduskuntaryhmään.

– Kyllä he ovat meille tervetulleita. Oletan, että myös monet muut puolueet ovat heille samanlaista viestiä laittaneet. Esimerkiksi he ovat juuri sellaisia henkilöitä, että katsotaan nyt, mihin he päätyvät. Keskusta on oikein hyvä vaihtoehto kyllä, Kaikkonen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Kansanedustaja Ritva "Kike" Elomaa ilmoitti tänään siirtyvänsä takaisin perussuomalaisten eduskuntaryhmään. Elomaa oli Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja.

– Toki vähän yllättävä käänne. Tämä on ollut vähän tuulista viime viikkoina, Kaikkonen kommentoi.

Elomaan siirtymisen myötä hallituksella on enää 105 kansanedustajaa eduskunnassa.

– Totta kai enemmistö on ohut ja kovin paljon ohuempi se ei voi olla, jotta se (hallitus) on toimintakykyinen. Toimintakyky meillä edelleenkin on. Tietysti voi olla, että nähdään siirtymiä myös hallituksen suuntaan lähiviikkoina aikana, Kaikkonen sanoi.