Jan Vapaavuori: Maakuntauudistus ei ole tätä päivää

– Kaupungistumisesta voi olla montaa mieltä. Samoin pääkaupunkiseudun kasvusta voi tykätä tai olla tykkäämättä. Näin kuitenkin käy ja erittäin suurella todennäköisyydellä myös tulevaisuudessa, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kirjoittaa Facebookissa (alla).

Hän on jakanut Helsingin Sanomien tästä löytyvän jutun. Siinä käydään läpi Suomen kaupunkikehitystä. Artikkelissa huomautetaan muun muassa, että Suomen isoimpien kaupunkien kärki voi mennä pian uusiksi. Esimerkiksi Vantaa hätyyttelee jo Tampereen kokoluokkaa.

Vapaavuori toteaa, että muuttotappioalueilla on isoja haasteita, joita on voitava hoitaa. Hänestä on kuitenkin yhtä tärkeä ymmärtää, että Suomen tulevaisuus ratkeaa isoissa kaupungeissa.

– Olisi korkea aika hallituksenkin tämä sisäistää. Maakuntauudistus, jota kaikki isot kaupungit vastustavat, ei ole tätä päivää. Meidän pitää vahvistaa kaupunkien mahdollisuutta tehdä elinvoimapolitiikkaa, ei heikentää sitä, Vapaavuori toteaa.