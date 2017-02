Hjallis Harkimo: Anne Berner joutui tikunnokkaan - mutta tämä ex-ministeri olisi voinut katkaista tappiot

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin keskiviikkona Finaviasta ja valtionyhtiöiden riskinhallinnasta. Opposition grillatessa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä (kesk.) oli kokoomuksen Harry Harkimolla muuta sanottavaa.

– Vuoden 2009 jälkeen tehdyt johdannaiskaupat: ministerinä vuosina 2011-2014 oli ministeri (Merja) Kyllönen, niin kuin pääministeri sanoi. Hän olisi voinut katkaista nämä johdannaiskaupan tappiot jo silloin ja kaupan tappiot olisivat olleet vain joitakin miljoonia, Harkimo sanoi.

– Eli nyt se ministeri, joka on joutunut selvittämään näitä asioita, joutuu tikunnokkaan. Onko tämä oikein?

Pääministeri Juha Sipilä ei tosin puheessaan maininnut ministeriä. Sipilä totesi, että "täällä valiokunnan mietinnössä todetaan, että jos tämä olisi pysäytetty esimerkiksi jo helmikuussa 2013, tappio olisi ollut vain seitsemän miljoonaa tai 2013 vuoden lopussa se olisi ollut viisi miljoonaa".

Harry Harkimo jatkoi todellisista vastuullisuuksista vielä toisessa puheenvuorossaan. Siinä Harkimo totesi koko tappion olevan yli 30 miljoonaa.

– Nyt me puhumme Deloitten vastuista, jotka ovat 400 000. Ernst & Youngin aikana tuli 30 miljoonaa tappiota. Onko tämä ainoa asia, missä me saamme nyt ministerin (Anne Bernerin) kiinni siitä, että hän on tehnyt virheen, tämä 300 000:n riita, jonka hallitus päätti ensin asettaa oikeuteen, Harkimo kysyi.

– Sen jälkeen he tekivät sovintoesityksen, ja se olisi ollut vastuun pakoilua, jos joku muu olisi tehnyt tämän päätöksen kuin hallitus itse..