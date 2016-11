Paavo Väyrynen Trumpin voitosta: Suomessa eliitti elää vielä ruususen unta

– Suomessa eliitti elää vielä ruususen unta. Meillä ihmetellään muissa maissa koettuja mullistuksia ja valitellaan, kuinka populismi valtaa alaa. Ainoa huolen aihe näyttää olevan, että mielipidemittauksissa yli 40 prosenttia haastatelluista ei ilmoita, mitä puoluetta he aikovat äänestää, kirjoittaa europarlamentaarikko Paavo Väyrynen (kesk/ALDE) blogissaan.

Väyrysen mukaan Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos vahvistaa sitä käsitystä, että ihmiskunta on siirtymässä uuteen aikakauteen.

– Kylmän sodan kauden päätyttyä käynnistyi voimakas globalisaatio ja Euroopan unionia ryhdyttiin kehittämään ylikansalliseksi liittovaltioksi muun muassa siirtymällä yhtenäisvaluutta euroon.

Väyrynen katsoo, että globalisaation ja ylikansallisen yhdentymisen kielteiset vaikutukset ovat nousseet esiin, minkä seurauksena kansat ovat ryhtyneet kapinoimaan.

– Yhdysvalloissa Donald Trump nousi oman puolueensa eliittiä vastaan, kohosi vastoin kaikkia ennakko-odotuksia presidenttiehdokkaaksi ja lopulta presidentiksi. Sosialismin oppia julistanut Bernie Sanders olisi voittanut demokraattisen puolueen ehdokkuuden, ellei eliitin turvana olisi ollut superdelegaattien järjestelmää.

Britannian kansanäänestyksessä enemmistö halusi maan eroavan Euroopan unionista. Väyrysen mukaan euron vuoksi taloudelliseen kurimukseen joutuneissa jäsenmaissa on syntynyt vastavoimia, jotka ovat horjuttaneet valtaeliitin asemaa.

– Kriisimaita tukeneissa valtioissa on noussut protestiliikkeitä, joita hallitsematon maahanmuutto on entisestään vahvistanut. Uusissa jäsenmaissa protestoidaan sitä, että Euroopan komissio on puuttunut niiden sisäisiin asioihin.

– Suomessakin eliitin ja kansalaisten välinen kuilu on ammottava.

Väyrysen mielestä kansan keskuudessa on syvää tyytymättömyyttä, ja ihmiset kamppailevat taloudellisten vaikeuksien kanssa.

Väyrysen mukaan kansalle ei ole kerrottu, että vaikeutemme johtuvat jäsenyydestä euroalueessa.

– Kansalle ei ole kerrottu, että saamme taas taloutemme kasvuun ja pääsemme taas parempiin päiviin, kun eroamme euroalueesta. Enemmistö näyttää uskovan eliitin väitettä, että euroalueesta ei ole mahdollista erota, vaikka valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin rahamarkkinapolitiikan johtotehtävissä äskettäin toimineet huippuasiantuntijat ovat toista mieltä.

Väyrynen katsoo kansan enemmistön haluavan, että Suomen jäsenyydestä euroalueessa järjestetään kansanäänestys.

– Jossakin tutkimuksessa jopa 40 prosenttia kannatti Suomen euroeroa. Yksikään puolue ei kuitenkaan ole ajanut euroeroa eikä edes kansanäänestystä. Tarvittiin kansalaisaloite, jonka avulla eduskunta saatiin käsittelemään asiaa.

– Vallankumouksen henkeä ei voi kuitenkaan padota. Se tulee Suomeenkin. Muutoksen aikaansaamiselle avautuu kanava, kun Kansalaispuolue saadaan rekisteröidyksi. Viimeiset tarvittavat kannattajakortit kerätään lähiviikkojen aikana.