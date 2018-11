Zimbabwen kunniakonsuli IS:lle: Lentoturmassa kuolleet suomalaisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Onnettomuuden uhrien nimet ovat viranomaisten tiedossa.

Zimbabwen kunniakonsuli Jim Ward vahvistaa Ilta-Sanomille, että perjantaisessa lento-onnettomuudessa kuoli neljä suomalaista.

– Kaikki neljä matkustajaa ovat suomalaisia.

– Matkustajilta löytyi suomalaisia passeja, ja suomalainen seurue varasi käyttöönsä pienkoneen, Ward kertoo.

Kunniakonsuli kertoo olleensa yhteydessä Suomen suurlähetystöön uhrien henkilöllisyydestä.

Hän kertoo, että suomalaisten Zimbabwen matkan tarkoitus on edelleen epäselvää.

– He liikkuivat metsästysalueella, mutta vielä ei tiedetä matkan tarkoitusta. Vaikuttaa siltä, että he olivat metsästämässä, mutta olivatko he ottamassa valokuvia vai ampumassa, meillä ei ole siitä tietoa.

Suomalaisturisteja kuljettanut pienkone syöksyi maahan varhain perjantai-aamuna Masvingon maakunnassa Zimbabwessa.