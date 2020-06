YTK:n etuusmenot ennätyslukemiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

YTK ennakoi maksavansa kesäkuussa sata miljoonaa euroa työttömyysetuuksia.

Määrä on 25 miljoonaa euroa suurempi kuin edellinen ennätys Yleinen työttömyyskassa YTK:n historiassa.

Koronakevään massalomautukset ja nouseva työttömyys aiheuttivat hakemusvyöryn työttömyyskassoihin. YTK:n jäsenistön työttömyysaste lomautukset mukaan lukien on huhtikuussa alkaen noussut noin 15 prosenttiin.

Tälle vuodelle tehdyn talousarvion mukaan YTK:n etuusmenot kesäkuussa olisivat olleet 40 miljoonaa euroa. Tämä ylitettiin kesäkuussa jo kahdeksan maksupäivän jälkeen.

YTK rahoittaa etuusmenoista 5,5 prosenttia jäsenmaksuillaan. Valtio rahoittaa perusosan suuruisen osan ja työllisyysrahasto maksaa työttömyysvakuutusmaksuilla loput.

– YTK:lla on vahva puskuri, joten pystymme hoitamaan oman osuutemme kasvavista menoista. Emme ole koskaan nähneet näin suurta etuusmenojen kasvua. On tervetullutta, että valtion lisäbudjetissa on ohjattu tukea työttömyyskassoille ottaen huomioon kevään lakimuutosten vaikutukset etuusmenojen kasvussa, toteaa YTK:n talousjohtaja Antti Jokinen.

