YTK: Tulorekisteri helpottaa työttömän elämää

Työttömyyskassat saavat tulorekisterin tiedot käyttöönsä vuodenvaihteessa.

Yleinen työttömyyskassa YTK, kuten muutkin työttömyyskassat, alkavat käyttää tulorekisterin tietoja tammikuusta alkaen.

Työttömille jäsenille muutos konkretisoituu helmikuussa, jolloin YTK ottaa uuden sähköisen hakulomakkeen käyttöön. Palkkatodistuksien toimittamisen sijaan työttömyyskassa saa jatkossa hakijan palkkatiedot tulorekisteristä, ja työttömän korvaushakemuksen tekeminen helpottuu.

Tulorekisteriin on valmistauduttu YTK:ssa jo usean vuoden ajan. Kyseessä on melkoinen muutos, kun hakemuksissa annettujen tietojen perusteella voidaan myöhemmin ratkaista ansiopäivärahapäätös suoraan. Tähän asti YTK on käsitellyt vuodessa yli 300 000 skannattua palkkatodistusta.

– Tulorekisteri muuttaa aidosti järjestelmää digitoinnista kohti digitalisaatiota. Olemme tehneet taustalla töitä jo pitkään tulorekisteriin siirtymistä varten ja mm. uudistaneet käytössämme olevaa tietojärjestelmää, rajapintoja sekä kehittäneet asiakaslähtöisesti uutta sähköistä hakemuslomaketta.

– Tulorekisterin tulo on meille hyvä mahdollisuus viedä työttömyysturvan toimeenpano taas monta askelta parempaan suuntaan, kertoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki tiedotteessa.

Työnantajat avainasemassa

Tulorekisterin tietosisältö ei välttämättä riitä siihen, että mitään lisäselvityksiä ei enää tarvittaisi. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa tiedot on ilmoitettu suppealla ilmoitustavalla. Silloin YTK tarvitsee vielä erikseen selvitystä tuloista.

– Hyvä uutinen on se, että tällä hetkellä jo noin 80 prosenttia työnantajista ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin laajalla ilmoitustavalla, mikä vaikuttaa merkittävästi hakemuksiin. Jossain tilanteissa tarvitaan vielä muutamia täydentäviä tietoja, jotka on mahdollista ilmoittaa myös tulorekisterin kautta, toteaa YTK:n tulorekisterihankkeesta vastaava palvelukehittäjä Jenni Lundelin.

Ludelinin mukaan keskeisessä osassa järjestelmän toimivuuden kannalta ovat nimenomaan työnantajat, jotta tulorekisteristä on löydettävissä laajat palkkatiedot ja työttömyysturva saadaan pyörimään tarkoituksenmukaisesti eli jouhevasti ja nopeasti.

– Meidän rooli on kannustaa kaikkia työnantajia toimittamaan laajat tiedot rekisteriin. Työntekijä voi myös itse tarkistaa tulorekisteristä, millä tarkkuudella työnantaja on tietoja ilmoittanut, Lundelin kertoo.

Kansallinen sähköinen tietokanta

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, johon tallennetaan ansio-, eläke- ja etuustiedot.

Työnantajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista vuoden 2019 alusta lähtien. Vuodenvaihteessa työttömyyskassat saavat tulorekisterin tiedot käyttöönsä.

Työnantajan arki helpottuu – erillisiä selvityksiä palkasta ja työsuhteesta ei enää välttämättä tarvita.

Työnantajat voivat ilmoittaa palkkatiedot joko laajalla tai suppealla tavalla. Laaja ilmoitustapa sisältää laajat palkkatiedot ja palkkaa koskevat erittelyt. Suppea ilmoitustapa sisältää vain palkan, maksupäivän ja tietyt pakolliset erittelyt.