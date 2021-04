YTK-kassassa nyt puoli miljoonaa jäsentä

Suomen suurin työttömyyskassa edustaa jo lähes joka neljättä suomalaista palkansaajaa.

Yleinen työttömyyskassa YTK eli ns. Loimaan kassa ylitti tänään puolen miljoonaa jäsenenrajan, kun kassaan liittyi 201 uutta jäsentä.

– Meidän mielestämme ansioturvan pitää toimia mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Siksi olemme määrätietoisesti panostaneet digitaalisiin palveluihin ja hyvään asiakaskokemukseen YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki sanoo.

Vuonna 1991 Loimaalla perustettu itsenäinen työttömyyskassa on kasvanut haastajasta valtavirran valinnaksi. YTK:lla on jäseniä ympäri maata ja kaikilta toimialoilta. Kassa on suosittu etenkin nuorten keskuudessa. Viime vuosina yli puolet jäsenkasvusta on tullut alle 35-vuotiaista.

Jäsenistön keski-ikä on laskenut voimakkaasti. Vuonna 2011 jäsenten keski-ikä oli 49 vuotta, nyt 39.

– Ihmisiä liittyy meille kaikilta aloilta, aina opettajista it-alan ammattilaisiin, teollisuutta ja rakentamista unohtamatta, kertoo YTK:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Ilona Kangas.

Viime vuonna kassaan liittyi ennätysmäärä uusia jäseniä, 87 092 palkansaajaa.