YTK-kassa varoittaa lomautettuja sudenkuopasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

YTK muistuttaa ilmoituksesta kassalle, jos työsuhde päättyy lomautuksen aikana.

– Haluamme muistuttaa kaikkia lomautettuja siitä, että on tärkeää kertoa työttömyyspäivärahaa maksavalle kassalle, jos työsuhde päättyy lomautuksen aikana. Tieto on tärkeä, sillä sen myötä voidaan huomioida mahdollisen irtisanomisajan palkan vaikutukset päivärahaan eikä jälkikäteen tarvitse periä takaisin aiheetta maksettuja etuuksia, sanoo Yleinen työttömyyskassa YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund.

Perusperiaate on, että jos työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkkaan tai sitä vastaavaan korvaukseen, ei samalle ajalle voida maksaa työttömyysetuutta.

Eklundin mukaan on mahdollista, että työntekijä sopii työnantajan kanssa, ettei irtisanomisajan palkkaa tarvitse maksaa, vaikka työntekijällä työehtosopimuksen, työsopimuksen tai lain mukaan olisi oikeus irtisanomisajan palkkaan.

– Jos oikeus on, ei kassa voi maksaa ansiopäivärahaa irtisanomisajalta. Näin on, vaikka työnantaja ei olisi maksanut irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta. Työttömyysturvassa ratkaisevaa on siis oikeus, ei se, onko irtisanomisajan palkkaa maksettu vai ei, Eklund kertaa.

Jos päivärahan hakija ei ilmoita työsuhteen päättymisestä päivärahaetuuden maksajalle, voi käydä niin, että hakijalle maksetaan päivärahaa, johon tällä ei ole oikeutta. Aiheetta maksettu etuus peritään myöhemmin takaisin. Tästä aiheutuu turhaa harmia hakijalle.

Pahimmassa tapauksessa tilanne voi aiheuttaa jopa tutkintapyynnön poliisille, jos on aihetta epäillä, että hakija on tahallaan jättänyt ilmoittamatta etuusoikeuteen vaikuttavia seikkoja.

– On täysin ymmärrettävää, että työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana voi epähuomiossa jäädä ilmoittamatta, varsinkin silloin, kun muutos tapahtuu hakujakson aikana. Päivärahat saa kuitenkin sujuvammin käteen, kun täyttää hakemuksen huolellisesti, Eklund opastaa.