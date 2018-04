Yritystukiesitykselle tyrmäys – ”jonninjoutava juustohöylä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sinisten puoluesihteeri luonnehtii yritystukityöryhmän ehdotusta kunnianhimottomaksi näpertelyksi.

Sinisten puoluesihteeri, kansanedustaja Matti Torvinen esittää Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarisen (kesk.) johtaman yritystukityöryhmän ehdotuksen kaatamista.

Mauri Pekkarisen johtama parlamentaarinen yritystukia pohtiva työryhmä päättää keskiviikkona työryhmän ehdotuksesta yritystukien leikkaamiseksi.

Matti Torvinen on pettynyt esitykseen. Yritystukia maksetaan vuosittain noin 4,1 miljardia, mutta julkisuudessa olleiden tietojen mukaan työryhmän ehdotuksessa leikkausten suuruus olisi vain 60 miljoonaa euroa.

– Parlamentaarisen työryhmän tarkoituksena oli perata yritystuet juurta jaksaen ja uudistaa vanha järjestelmä, mutta lopputulos onkin jonninjoutava juustohöylä. Tukia on karsittu vain marginaalisesti, ja osa esitetyistä leikkauksista ei edes kuulu varsinaisten yritystukien joukkoon, Torvinen toteaa tiedotteessaan.

Torvinen esittää työryhmän ehdotuksen kaatamista.

– Työryhmän ehdotus on kunnianhimotonta näpertelyä. Yritystukien aito uudistaminen vaatii sidosryhmien vallasta irrottautumista, mutta siihen eivät vanhat puolueet ole pystyneet. Pienistä palasista kyhätty prosenttiluokan paketti on silkka pettymys, josta ei ole suomalaisille mitään hyötyä. Tämä esitys ei kelpaa alkuunkaan, vaan työn yritystukien uudistamiseksi on jatkuttava.