Yritysten työllistämisaikeet alhaiset

ManpowerGroupin barometrin mukaan työllistämisaikeet pysyvät alavireisinä loka-joulukuussa.

Barometrin mukaan suomalaisista työnantajista kymmenen prosenttia ennakoi henkilöstölisäyksiä, 17 prosenttia henkilöstövähennyksiä ja 72 prosenttia uskoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan, jolloin saldoluku on -7. Kun tuloksissa huomioidaan kausitasoitus, on henkilöstömäärän muutoksen saldoluku +1.

Rekrytointiaikeet tosin vahvistuvat neljä prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä, mutta heikkenevät kahdeksan prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

Tällä kertaa tutkimukseen haastateltiin 354 suomalaista työnantajaa. Koronakriisin vaikutukset ovat selkeät ja näkyvät tuloksissa niin Suomessa kuin muissakin 42 tutkimukseen osallistuneessa maassa.

– Loppukeväästä tapahtunut rajoitteiden purku on heijastunut nopeiten majoitus- ja ravitsemistoimintaan sekä tukku- ja vähittäiskauppaan, mikä on tukenut kotimaista kysyntää, sanoo ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola barometrikyselyn tuloksista.

Luottamus on vahvistunut hieman kolmessa kuukaudessa, mutta näköpiirissä on edelleen monia epävarmuustekijöitä.

Kariolan mukaan seuraava iso huolenaihe on vientiteollisuuden tilanne ja lähitulevaisuuden näkymät, joita koronaepidemia on kurittanut kovalla kädellä. Laskua on jopa yli 20 prosenttia niin teknologiateollisuuden kuin metsäteollisuuden ja palveluidenkin viennissä.

– Kun otetaan huomioon vientiteollisuutemme työllistävä ja kansantaloudellinen vaikutukset, näköpiirissä on isoja haasteita, hän huomauttaa.

Kariolan mukaan vaikka työllistämisvolyymit ovat laskeneet vuodentakaisesta, markkinoilla näkyy samalla kasvavaa kysyntää uusille osaamisalueille.

– Koronakriisi on muuttanut kuluttajakäyttäytymistä ja kasvattanut digitaalisten palvelujen käyttöä huomattavasti, mikä näkyy muun muassa siten, että erilaisiin asiakaspalvelu- ja backoffice-tehtäviin haetaan nyt hyviä teknisiä valmiuksia omaavia tekijöitä.

Barometristä ilmenee myös, että paluu pandemiaa edeltäneisiin työllistämisnäkymiin on hidasta.

Globaalisti lähes puolet (45 %) työnantajista ennakoi, että rekrytointi palaa koronaa edeltäneelle tasolle seuraavien 12 kuukauden aikana.

Näkemyksissä on kuitenkin suuria vaihteluita eri talousalueiden välillä. Pessimistisimmät arviot tulevat EMEA-alueelta (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), missä 30 prosenttia yrityksistä ei usko, että pandemiaa edeltäneisiin työllistämismääriin päästää enää koskaan.

Kyselyn optimistisin maa on Suomi. Suomessa 78 prosenttia vastaajista uskoo, että paluu normaaliin tapahtuu seuraavan vuoden aikana. Naapurimaissa Ruotsissa ja Norjassa vastaava osuus on 49 prosenttia ja 48 prosenttia.