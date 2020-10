Yritysten luottamus hallituksen kykyyn laskenut rajusti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luottamus kykyyn hoitaa koronaepidemiaa ja talouskriisiä on romahtanut toukokuusta.

Kauppakamarien tuoreen kyselyn mukaan 67 prosenttia vastanneista yrityksistä on sitä mieltä, että hallitus on hoitanut erittäin tai melko huonosti koronan aiheuttamaa talouskriisiä. Toukokuussa vastaava luku oli 55 prosenttia.

Vielä suurempi muutos negatiiviseen suuntaan on yritysten mielestä hallituksen kyvyssä hoitaa koronaepidemiaa. Yli kolmasosa, 34 prosenttia kokee, että hallitus on epäonnistunut epidemiankin hoidossa. Toukokuussa tätä mieltä oli 13 prosenttia yrityksistä.

– Yritykset kokivat jo toukokuussa, että hallitus ei ole kyennyt hoitamaan talouskriisiä toivotulla tavalla. Tyytymättömien osuus on vain lisääntynyt syksyn myötä. Vielä isompi muutos on tapahtunut yleisellä tasolla koronaepidemian hoidossa. Epidemian hoidossakin on menty yritysten mielestä selvästi heikompaan suuntaan, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Hän muistuttaa, että kun yrityksillä menee huonosti, koko Suomella ja suomalaisilla menee huonosti.

– Työpaikat, josta ihmiset saavat toimeentulonsa, ovat yrityksissä. Jos niiden toimintaedellytyksiä rajoitetaan sen takia, ettei hallitus ole kyennyt valmistautumaan kesän aikana toiseen aaltoon, niin se on todella surullista ja erittäin huolestuttavaa, Romakkaniemi sanoo.

Näköpiirissä suuria riskejä

Kyselystä selviää, että yritysten tunnelmat työntekijöiden ja liikevaihdon suhteen ovat pysyneet muuttumattomana syksyn aikana.

– Edelleen kolme neljästä yrityksestä vastaa, että koronavirusepidemia on vaikuttanut negatiivisesti. Samoin kolme neljästä odottaa liikevaihdon vähenevän seuraavan kahden kuukauden aikana, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Vastaajayrityksistä 44 prosenttia on joutunut turvautumaan lomautuksiin tai irtisanomisiin ja 43 prosenttia arvioi joutuvansa sopeuttamaan henkilökunnan määrää seuraavan kahden kuukauden aikana.

Kotamäen mukaan syksyn osalta on näköpiirissä suuria riskejä.

– Maailmantalous sakkaa, vaikka suuret elvytysprojektit ympäri maailmaa lisäävätkin kokonaiskysyntää. Samaan aikaan kotimaassa yritykset pelkäävät kustannuskilpailukykynsä puolesta, toimipisteet joutuvat sopeuttamaan tai peräti lopettamaan toimintaansa, toisaalla lakkoillaan ja pääministerin signaalit elinkeinoelämän suuntaan ovat huolta herättäviä, hän sanoo.

– Vaikka ensimmäiset puoli vuotta koronakriisiä on sujunut kansainvälisesti vertaillen ihan hyvin, niin ei tässä kuivilla olla. Paikallista sopimista tarvittaisiin nyt enemmän kuin koskaan, Kotamäki toteaa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 8. lokakuuta. Kyselyyn vastasi 2 929 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Vastanneista kahdeksan prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput olivat työnantajayrityksiä.