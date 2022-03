Yritysten joukkopako kiihtyy, nämä jättiyhtiöt ovat jättäneet Venäjän

Yhä useampi kansainvälinen suuryritys jättää Venäjän Ukrainan sodan vuoksi.

Tänään muun muassa hollantilainen panimokonserni Heineken ja italialainen urheiluautovalmistaja Ferrari ilmoittivat lähtevänsä maasta.

Eilen tiistaina muun muassa McDonald’s, Coca-Cola, Starbucks, General Electric ja Shell ilmoittivat vetäytyvänsä Venäjältä.

Suomalainen Fiskars kertoi maanantaina luopuvansa kaikesta liiketoiminnastaan Venäjällä. Myös Paulig ilmoitti maanantaina vetäytyvänsä Venäjän liiketoiminnasta.

Satojen ulkomaisten yhtiöiden kerrotaan vetäytyneen Venäjältä.

The world's second-largest brewer Heineken NV said it would stop the production, advertising and sale of the Heineken brand in Russia as a response to the escalation of the war in Ukraine https://t.co/qQL2kxWfAS

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 9, 2022