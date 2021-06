Yritysjohtaja: Ydinvoiman vastustajat mokasivat oikein kunnolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mika Ihamuotilan mukaan ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää ydinvoimaa.

Ympäristöliike Elokapinan mielenosoitus on jatkunut Helsingin keskustassa torstaista lähtien. Kaduille leiriytyneet mielenosoittajat vaativat pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselta nopeita ilmastotoimia ja ilmastohätätilan julistamista​.

Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila ei ota kantaa mielenosoitukseen, mutta hän antaa kuitenkin tukensa vaikuttaville ilmastotoimille. Ihamuotilan mukaan hänen oma hiilialanjälkensä on ollut negatiivinen jo vuosia. Hän kertoo myös olleensa ensimmäisiä suomalaisia sähköautoilijoita.

– Kannatan radikaalimpia ilmastotoimia, hän twiittaa.

Ihamuotilan mukaan ”radikaali ilmastotoimi” olisi rakentaa lisää vähäpäästöistä sähköä tuottavia ydinvoimaloita Suomeen. Hänen mukaansa ydinvoiman vastustus on tuhonnut ilmastoa.

– Turha syyttää ketään. Ydinvoiman vastustajat mokasivat naiviuttaan oikein kunnolla. Saksa on tästä järkyttävä esimerkki. Siksi siellä savuaa hiilivoima, hän sanoo twiitissään.

Ihamuotila viittaa siihen, että Saksa on ajanut nopeasti alas koko ydinvoimansa vihreiden ja ympäristöliikkeen vaatimuksesta. Maan viimeinen ydinvoimala on määrä sulkea ensi vuonna. Samaan aikaan saastuttava kivihiili on korvannut ydinenergiaa.

Myös Suomessa vihreät ovat perinteisesti vastustaneet ydinvoimaa.

