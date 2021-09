Yrityselämältä koulutusteesit: Toisto takaisin matematiikkaan, numerot arvioihin

Keskuskauppakamarin mukaan Suomi ei ole enää koulutuksen mallimaa.

Keskuskauppakamari on erittäin huolissaan koululaisten osaamistason laskusta. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Mikko Valtosen mukaan Suomen maine koulutuksen mallimaana nojaa pitkälti 2000-luvun puolivälin PISA-tuloksiin. Hänen mukaansa PISA-tulokset ovat nyt laskeneet neljä kertaa peräkkäin.

Kehityksen muuttamiseksi Keskuskauppakamari esittää, että peruskouluun täytyy tuoda myös vähimmäisosaamisen kuvaukset ja esiopetuksesta tulisi tehdä kaksivuotinen. Keskuskauppakamarin mukaan matematiikassa ja äidinkielessä täytyy palata takaisin systemaattiseen ja toistoihin perustuvaan opetukseen sekä numeroarvostelu täytyy tuoda sanallisen arvostelun rinnalle.

-Haluamme pitää kiinni tasa-arvoisesta peruskoulusta, jonka pohjalle Suomen menestys on luotu. Meillä on maailman parhaat opettajat ja täällä mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu. Näitä vahvuuksia ei pidä hukata, mutta silti meillä on tarve kehittää koulutusjärjestelmäämme, jos aiomme kääntää PISA-tulokset taas nousu-uralle ja sitä myöten varmistaa, että Suomi on kilpailukykyinen tulevaisuudessakin, toteaa Valtonen tiedotteessa.

Suomen vahvuus on Valtosen mukaan pitkään ollut korkea osaaminen, joka on toiminut myös kilpailukyvyn tukijalkana. Hänen mukaansa vaarana on, että osaamistason murenemisen myötä myös kilpailukyky romuttuu.

-On totta, että osaamistaso on edelleen verrattain korkea Suomessa, mutta suunta on jo pitkään ollut huolestuttava. Enää ei voi puhua koulutuksen mallimaasta hyvällä omalla tunnolla, painoittaa Valtonen.