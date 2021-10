Yritys lähetti Anna Kontulalle jättilaskun turpeen alasajosta

Kansanedustaja ei aio maksaa laskua, vaan kehuu yrittäjää hyvästä poliittisesta kannanotosta.

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.) kertoo saaneensa haastemieheltä ison laskun. Laskun alkuperäinen asettaja on yritys, joka Kontulan mukaan syyttää häntä turvetuotannon alasajosta. Kontula on kotisivuillaan julkaissut valokuvan, jossa näkyy, että laskun olisi laatinut Jpf-nosto. Laskun perusteena on ”turvetuotantokoneet ja tuotannon alasajo”, jonka hinnaksi on määritelty 496000 euroa. Laskutuslisä on 18,60 euroa.

Kontula ei aio maksaa laskua.

– Haluan kiittää teitä poliittisen työni korkeasta arvostuksesta. Rehellisyyden nimissä en tosin voi ottaa osalleni aivan kaikkea kunniaa turvetuotannon alasajosta, sillä se ei ole yksinään tai edes suurimmaksi osaksi minun ansiotani, hän kirjoittaa.

Kortesjärvellä toimii Jpf-nosto-niminen yritys. Yrityksellä on Facebook-sivut, jonka ylläpitäjä kertoo 29.syyskuuta tekemässään päivityksessä, että hän on tehnyt päätöksen luopua turpeentuotannosta neljä vuotta sitten.

Kontula sanoo, että laskujen pitää perustua johonkin, yleensä sopimuksiin. Korvausta voi vaatia esimerkiksi vahingonkorvauslain perusteella.

– Nähdäkseni laissa ei ole kohtaa, joka perustaisi minulle korvausvelvollisuuden. Välillämme ei myöskään tietääkseni ole sopimussuhdetta. Olen varma, että muistaisin puolen miljoonan diilin. Maksuvaateenne on siis aiheeton.

Kontula muistuttaa, että perättömien laskujen lähettäminen on kiellettyä. Hän esittelee blogissaan lyhyesti rikoslain pykälän, jossa määritellään petos, ja sanoo, että yrittäjä voisi itse joutua vaikeuksiin lähettämänsä laskun takia. Kontula kuitenkin kehuu yrittäjää kekseliäisyydestä ja toivoo, että Suomen poliittisessa kulttuurissa nähtäisiin vastaavia toimia enemmänkin.

– Summan suuruuden ja tilanteen erityisluonteen vuoksi tulkitsen kuitenkin, että laskussa ei kyse ole harhauttamispyrkimyksestä, vaan poliittisesta kannanotosta. Ja tästä syystä en tee rikosilmoitusta – vaan päinvastoin, onnittelen lämpimästi innovatiivisesta aktiosta!