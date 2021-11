Yrityksille jäännösveroja reippaasti vuotta 2019 enemmän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuloveroja kerättiin viime vuonna yhteensä 37,7 miljardia euroa.

Verohallinto on saanut vuoden 2020 tuloverotuksen päätökseen. Koronapandemiasta huolimatta tuloveroja kerättiin viime vuodelta enemmän kuin vuodelta 2019. Vuoden 2020 tuloverojen määrä oli yhteensä 37,7 miljardia euroa, eli 0,4 miljardia enemmän kuin vuonna 2019.

Vuoden 2020 kokonaisverokertymä oli 69,2 miljardia euroa, kun tarkastellaan, paljonko Verohallinto keräsi veroja kalenterivuonna 2020. Mukana ovat tuloverojen lisäksi muutkin kerätyt verot, esimerkiksi arvonlisäverot, valmisteverot, kiinteistöverot ja muut verot. Kokonaisverokertymässä ei ole huomioitu vuoden 2021 aikana maksuun tulleita verovuoden 2020 veroja.

Vuonna 2019 kokonaisverokertymä oli 70,4 miljardia euroa. Kokonaisverokertymän lasku johtuu siitä, että arvonlisäveroa, yhteisöveroa, lähdeveroa ja autoveroa kerättiin edellisvuotta vähemmän.

– Koska kalenterivuoden aikana maksetaan ja palautetaan useamman eri verovuoden veroa, tuloveroja kannattaa tarkastella valmistuneen verotuksen lukujen avulla, jotka julkistamme tänään, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta kertoo tiedotteessa.

Henkilöiden tuloveroja kerättiin viime vuonna 32,3 miljardia euroa, eli 0,7 miljardia enemmän kuin vuonna 2019.

Henkilöiden tuloverojen määrän positiivinen kehitys johtuu ennen kaikkea siitä, että eläkkeistä, työttömyysetuuksista ja pääomatuloista kerättiin verotuloja vuotta 2019 enemmän. Myös henkilöiden palkkatuloista veroja kertyi viime vuonna hieman enemmän kuin vuonna 2019.

– Palkkatuloja kertyi koronavuonna kokonaisuudessaan hieman vähemmän kuin vuonna 2019. Koska korona-ajan lomautukset ja työttömyys painottuivat enemmän pienempituloisiin, joiden tuloa verotetaan keskimääräistä kevyemmin, palkkatulojen kokonaisverokertymä ei laskenut. Pystymme kertomaan tarkemmin asiasta, kun tarkat tuloluokkakohtaiset tilastot vuodesta 2020 valmistuvat joulukuussa, Luokkanen kertoo.

Pääomatulojen verokertymä kasvussa

Henkilöiden pääomatuloista kertyi veroja koronavuonna 2020 yhteensä 3,1 miljardia euroa (+1,0 %).

Vaikeasti ennakoitavasta koronavuodesta huolimatta verokertymä kasvoi, vaikka pääomatulojen verokertymä on yleensä herkkä suhdannevaihtelulle. Toisaalta kevään 2020 jälkeen pörssikehitys on ollut positiivista, millä on iso merkitys pääomatuloverojen kehitykselle.

Suurin tuloerä pääomatulojen verokertymässä ovat luovutusvoitot, joita syntyy esimerkiksi listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeiden myynneistä ja kiinteistökaupoista.

– Näyttää siltä, että Suomeen veronsa maksavat ovat onnistuneet myymään arvopapereita ja kiinteistöjä voitolla, Luokkanen arvioi.

Yrityksiltä kerättyjen verojen määrä laski

Yhteisöveroja kerättiin viime vuonna yhteensä 5,4 miljardia euroa, 0,4 miljardia vuotta 2019 vähemmän (-6,1 %).

– Kun koronaan liittyvät sulkutoimet alkoivat keväällä 2020, tilanne oli hyvin epävarma. Pahimmissa skenaarioissa yritysten pelättiin kärsivän ja verotulojen laskevan huomattavasti enemmän kuin mitä luvut nyt lopulta näyttävät. Moni Suomeen veroja maksava yritys on pystynyt tekemään tulosta vaikeista ajoista huolimatta, Luokkanen kertoo.

Myös yrityksille vuonna 2020 maksetut koronatuet ovat olleet verotettavaa tuloa.

Yhteisöt saivat vuodesta 2020 17,6 prosenttia vähemmän veronpalautuksia kuin vuodesta 2019. Veronpalautuksia maksettiin vuodesta 2020 yhteisöille 0,6 miljardia euroa.

Jäännösveroja puolestaan tuli yhteisöille maksuun 22,4 prosenttia edellisvuotta enemmän, 0,7 miljardia euroa.

– Kehitys voi johtua siitä, että yritykset luulivat aluksi koronatilanteen tekevän toiminnalle huomattavasti enemmän hallaa ja hakivat ennakkoveroja reippaasti alas. Kun tilanne ei lopulta ollutkaan niin huono, tuli veroja maksettua vuonna 2020 liian vähän ja verot tulevat maksuun tänä vuonna jäännösveroina, Luokkanen arvioi.

Verohallinto maksaa henkilöasiakkaille veronpalautuksia, eli vuonna 2020 liikaa maksettuja veroja takaisin yhteensä 2,6 miljardia euroa. Henkilöasiakkaat puolestaan maksavat jäännösveroja eli mätkyjä Verohallinnolle vuodesta 2020 yhteensä 1,2 miljardia euroa.

Henkilöasiakkaiden saamien veronpalautusten ja heidän maksamien jäännösverojen määrissä ei ole merkittävää muutosta edelliseen verovuoteen verrattuna.