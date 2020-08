Yrityksillä valmius miljardi-investointeihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Johtavat suomalaisyritykset hakevat keinoja kasvattaa etumatkaansa digitalisaatiossa ja vihreässä taloudessa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan yhteisellä visio- ja innovaatioyhteistyöllä on luotu edellytyksiä miljardiluokan investoinneille liittyen digitaaliseen asiakas- ja palvelukokemukseen, teollisiin prosesseihin, tuottavuuden kehittämiseen, etätyöhön ja ilmastoratkaisuihin.

Yritysjohtajien mukaan koko Suomella on nyt kirin paikka. Heidän mukaansa digitaalisten investointien ja julkisen innovaatiorahoituksen hetki on nyt. Investoinnit maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti uuden talouskasvun, työpaikkojen ja viennin muodossa.

EK:n puheenjohtajan, Nokian toimitusjohtajana toimivan Pekka Lundmarkin aloitteesta käynnistetyssä hankkeessa ovat olleet mukana Nokian ohella ABB, Cargotec, Finnair, Fortum, Konecranes, Kreab, Neste, OP Ryhmä, Varusteleka, VTT ja Wärtsilä.

Visiotyön ohella hankkeessa on pohjustettu merkittäviä investointeja, jotka julkisen innovaatiorahoituksen lisääminen mahdollistaisi muun muassa maailmanluokan asiakaskokemuksen kehittämiseen, ilmastoneutraaliin teollisuuteen ja liikenteeseen, teolliseen etäoperointiin 5G-ympäristössä, automatisoituun merilogistiikkaan, etätoimintojen kyberturvallisuuteen sekä digiajan johtamiseen ja työntekoon.

Lisäksi on tehty analyyseja siitä, millaisia muutoksia korona on aiheuttanut asiakkaiden odotuksissa, ja mitä se tarkoittaa liiketoiminnalle.

EK:n mukaan koronakriisi on johtanut kaikkialla maailmassa digitalisaation kiihtymiseen, mikä puolestaan mullistaa markkinoita ja bisnesmalleja sekä auttaa nostamaan tuottavuutta ja nopeuttamaan arvon luomista asiakkaalle.

– On selvää, että korona on muuttanut merkittävästi ja pysyvästi myös kuluttajakäyttäytymistä. Siksi digitalisaatiota pitää vauhdittaa ja palveluja kehittää nopeasti, jotta ne vastaavat kasvavaan kysyntään ja kuluttajien palveluodotuksiin. Suomalaisilla on nyt mahdollisuus kehittää uusia uniikkeja, helposti skaalautuvia palveluita ja luoda globaalia kilpailuetua.

Etsikkoaika on käsillä nyt

Hankkeessa mukana olevat toteavat, että suomalaisyritysten etsikkoaika on käsillä.

– Juuri nyt on oltava liikkeellä, eikä jäädä koronan takia odottamaan parempia aikoja tai olojen normalisoitumista. Meneillään on vuosikymmenten merkittävin markkinoiden uusjako, jossa Suomen on haettava mahdollisimman leveää siivua maailmalta.

OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan on yhteinen etumme, että digitaalisen murrosvaiheen mahdollisuuksiin tartutaan.

– Koronapandemia osoitti, miten hyvin digitalisaatio auttaa varmistamaan palvelujen saatavuuden helposti ja turvallisesti myös poikkeustilanteessa. Nyt on aika kiihdyttää Suomen digiloikkaa kaikkien yritysten ja koko yhteiskunnan yhteistyöllä, hän sanoo.

Budjettiriihi avainasemassa

Yritykset tekevät osansa, mutta vastaava panostustarve koskee Suomen valtiota, toteaa EK:n johtaja Taina Susiluoto.

– Talouskasvun siemenet on kylvettävä nyt. Syksyn budjettiriihestä tarvitaan tuhdit panostukset innovaatiotoimintaan. Business Finlandin veturiyritysohjelmaan tarvitaan sadan miljoonan euron rahoitus. Tekoäly 4.0 -ohjelmaa on rahoitettava 40 miljoonalla ja digiloikkaohjelmaa 20 miljoonalla eurolla siten, että niissä huomioidaan teollisuuden ohella myös kauppa-, finanssi- ja palvelualat, hän sanoo.

Yhtä tärkeää Susiluodon mukaan on, että Suomelle kohdistuva EU:n elvytysrahoitus kanavoidaan digitalisaatioon ja vihreään uudistumiseen.