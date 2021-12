Yrittäjien Mikael Pentikäinen: AKT asettui oikeuslaitoksen yläpuolelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimitusjohtajan mukaan yrityksiin kohdistuu tällä hetkellä mafiamaista uhkailua ja kiristystä.

Helsingin käräjäoikeus määräsi viime viikolla Auto- ja kuljetusalan liitto AKT:n lopettamaan Keitele Energyn, Keitele Forestin, Keitele Timberin ja Keitele Wood Productsin tuotteiden saarron miljoonan euron sakon uhalla.

Käräjäoikeuden mukaan saarrolla tavoiteltu sopimus olisi pätemätön, sillä se olisi saatu aikaan sopimusvapauden vastaisesti pakottamalla. AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko ilmoitti, että liitto aikoo jatkaa saartoa päätöksestä huolimatta.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kuvailee ay-liiton toimintaa ”mafiameiningiksi”.

– Ammattiliitto asettuu suomalaisen oikeuslaitoksen yläpuolelle. AKT ei ole koko työkiistan osapuoli, mutta käyttää härskisti strategista valta-asemaansa satamissa muiden liittojen hyväksi, Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.

Kiistan taustalla on Metsäteollisuuden päätös lopettaa työehtosopimusten tekeminen. Keitele voi tehdä jatkossa yrityskohtaisen työehtosopimuksen ammattiliittojen kanssa, sopia työehdoista oman henkilöstönsä edustajien kanssa tai sopia työehdot suoraan työntekijöidensä kanssa ja kertoa yhteisistä asioista esimerkiksi henkilöstökäsikirjalla.

Yritys on pyytänyt henkilöstöä nimeämään itselleen luottamusvaltuutetut, kuten laki mahdollistaa.

– Tämä ei käy Teollisuusliitolle, joka painostaa alan yrityksiä sopimaan vain itsensä kanssa. Kun Teollisuusliiton omat painostustoimet eivät pure, se on pyytänyt AKT:ta osallistumaan saartoon. AKT pystyy satamien kautta – valitettavasti – vaikeuttamaan olennaisesti Suomen vientiä. Keiteleen tuotteista 90 prosenttia menee vientiin, Mikael Pentikäinen sanoo.

Hän muistuttaa viennin pysäyttämisen iskevän yhtiöön, työntekijöihin ja koko laajaan arvoketjuun metsänomistajista alkaen. Keitele työllistää suoraan noin 550 ja välillisesti 1 500 henkeä.

– Kyse ei ole vain Keiteleestä. Samanlaista mafiamaista uhkailua, painostusta ja kiristystä on kohdistunut ja kohdistuu tällä hetkellä suureen joukkoon suomalaisyrityksiä. Samaan aikaan Teollisuusliitto on saanut aikaan useita sopimuksia metsäyritysten kanssa.

Mikael Pentikäisen mukaan moni on joutunut tekemään sopimuksen painostuksen alla, mikä vaikeuttaa yhteistyön ilmapiiriä. Hänen mukaansa joulunajan väännössä on kyse siitä, toteutuuko Suomessa sopimisen vapaus ja onko kyseessä oikeusvaltio, vai voidaanko yritykset pakottaa ”alamaailmatyyliin” tekemään sopimuksia vain tiettyjen ammattiliittojen kanssa.

– Jos lopputulos on viimeksi mainittu, jokaisen yrityksen on pakko miettiä, onko järkeä investoida maahan, jossa ei ole sopimisen vapautta eikä oikeuden päätöksillä ole merkitystä. Samalla se pakottaa yhteiskuntaa miettimään, miten työrauha- ja sopimisjärjestelmää pitää uudistaa, jotta siellä toteutuu aito sopiminen eikä uhkailu ja kiristys. Jokaisen työntekijän on taas hyvä osaltaan miettiä, minkälaista uhkailua haluaa omilla jäsenmaksurahoillaan tukea.

