Yrityksiä varoitetaan USA:ssa laajoista kyberiskuista

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinto on varoittanut yksityistä sektoria mahdollisista Venäjän kyberhyökkäyksistä.

Verkkotoiminnan arvioidaan olevan kosto laajoista talouspakotteista, joita on asetettu Venäjää vastaan Ukrainan sodan seurauksena. Kyber- ja infrastruktuurin turvallisuudesta vastaava CISA-virasto viittaa tiedustelutietoihin, joiden mukaan mahdollisia hyökkäyksiä olisi valmisteilla.

– Sekä pienten että suurten organisaatioiden on oltava valmiina vastaamaan kyberiskujen aiheuttamiin häiriöihin, CISA tiedottaa.

Senaatin tiedustelukomitean varapuheenjohtaja Marco Rubio kuvailee riskiarviota kiireelliseksi. Yrityksiä kehotetaan pitämään ohjelmistonsa ajan tasalla sekä käyttämään monivaiheista tunnistautumista ja muita asiallisia tietoturvakäytäntöjä.

Rubion mukaan erityisesti öljy- ja kaasualalla, viestinnässä ja pankkialalla toimivien yritysten on syytä olla valppaana sekä ilmoittaa mahdollisista kyberiskuista välittömästi viranomaisille.

– Amerikkalaiset yritykset ovat [Vladimir Putinin] kyberhyökkäyksen kohteena, joten he tulevat tietämään sen aloittamisesta ensimmäisinä, Marco Rubio tviittaa.

URGENT:

Because U.S. business will be the target of a #Putin cyber-attack they will be the first to know its underway

Oil/Gas,telecomm & banks should be on especially high alert & report incidents to @CISAgov ASAP!

EVERYONE should get their #ShieldsUP:https://t.co/KOU5939WnG

— Marco Rubio (@marcorubio) March 22, 2022