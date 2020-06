Yritykset uskovat syvimmän aallon pohjan olevan takana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tulevaisuuden näkymissä on tapahtunut käänne kesäkuun aikana.

Kauppakamareiden kyselyn perusteella yritysten tulevaisuuden näkymissä on tapahtunut kesäkuun aikana käänne.

Yrityksissä uskotaan, että koronan aiheuttama syvin aallonpohja on takana. Vielä kesäkuun alussa tehdyssä kyselyssä tulevaisuus nähtiin huonompana kuin nykyhetki.

– Olemme eräänlaisessa käännepisteessä: ensimmäistä kertaa maaliskuun jälkeen lähitulevaisuus näyttää nykyhetkeä ruusuisemmalta. Luvut eivät ole olleet näin päin sitten maaliskuun, aina aiemmin tulevaisuus on näyttänyt nykyhetkeä heikommalta, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo tiedotteessa.

Muutos näkyy selvimmin yritysten odotuksissa liikevaihdon ja henkilöstön lomautusten tai irtisanomisten suhteen. Myös yritysten konkurssiriski on selvästi laskenut.

Noin 20 prosenttia yrityksistä kertoo, että koronavirusepidemian aikana liikevaihto on pysynyt ennallaan tai kasvanut. Seuraavan kahden kuukauden aikana kuitenkin jo 26 prosenttia yrityksistä odottaa liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Tuoreimmassa kyselyssä näkyy myös työmarkkinoiden asteittain parantuva tilanne. Maaliskuussa yli 60 prosenttia yrityksistä arveli lomauttavansa tai irtisanovansa henkilöstöään. Uusimmassa kyselyssä vastaava luku oli enää 40 prosenttia.

Uusimman kyselyn mukaan 23 prosenttia yrityksistä koki konkurssiriskin nousseen merkittävästi, kun maaliskuussa konkurssiriskin koki suureksi 33 prosenttia.

– Trendi on kaiken kaikkiaan positiivinen ja odotus on asteittain parantunut, vaikka syvällä edelleen olemme. On myös hyviä syitä uskoa, että positiivinen trendi jatkuu. Syksymmällä nähdään, kuinka esimerkiksi Suomelle tärkeä vientimarkkina kehittyy ja tuleeko mahdollista pandemian toista aaltoa. Riskit ovat olemassa, että näistä voi tulla toinen negatiivinen shokki talouteen, Romakkaniemi sanoo.

Kyselyyn vastasi yli 2 400 kauppakamarien jäsenyritystä useilta eri toimialoilta ympäri Suomen. Vastanneista noin kahdeksan prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput eli reilut 2 200 olivat työnantajayrityksiä. Kauppakamarien kyselyjä on tehty maaliskuun puolesta välistä alkaen.