Yritykset turhautuneita: Ruotsissa yhteistyö toimii

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähes kaikki terveysteknologiayritykset ovat tyytymättömiä yhteistyöhön HVK:n ja STM:n kanssa.

Lähes kaikki terveysteknologiayritykset ovat tyytymättömiä yhteistyöhön Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa, ilmenee suomalaisia terveysteknologiayrityksiä edustavan Sailab – MedTech Finland ry:n tuottamasta kyselystä.

Yritykset olisivat edelleen halukkaita tarjoamaan apuaan viranomaisille, mutta yhteistyön kerrotaan takkuavan. Sailabilla on yli sata jäsenyritystä, jotka maahantuovat tai valmistavat 80-90 prosenttia Suomessa käytössä olevasta terveysteknologiasta.

– Ruotsissa terveysteknologiayritykset ja valtio tekevät yhteistyötä rahdin järjestämiseksi ja kustannusten tasaamiseksi. Vastaavaa tarvittaisiin myös Suomessa – ei vain rahdin, vaan koko tilanteen ratkaisemiseksi, Sailab kertoo tiedotteessa.

Ongelmia on ollut erityisesti yritysten ja viranomaisten välisessä vuoropuhelussa.

– Kyselyn mukaan lähes kaikki yritykset olivat tyytymättömiä yhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Terveysteknologiayritykset toivovat viranomaisilta läpinäkyviä ja selkeitä hankintamenettelyitä ja markkinavuoropuhelua, tiedotteessa kerrotaan.

– Kevään aikana viranomaisten hankintaprosessit ovat olleet hyvin epäselviä, eivätkä yritykset ole voineet osallistua kilpailutuksiin tasapuolisesti.

Jos asiantuntijuutta hyödynnettäisiin, vältyttäisiin yritysten mukaan tulevaisuudessa julkisuudessakin olleilta ikäviltä esimerkeiltä epäonnistuneista ostoista. Tätä varten yritykset ovat tarjonneet teknologiayrityksistä koostuvan erillisen asiantuntijaryhmän perustamista. Apua on tarjottu myös esimerkiksi kirjallisen oppaan muodossa.

Kriittisistä suojavarusteista on kyselyn mukaan niin ikään pulaa, vaikka tilanne on parantunut jonkin verran kuukauden takaisesta. Silti esimerkiksi kasvomaskeja on erittäin vähän saatavilla.