Lenita Toivakka: Yritykset jättävät Venäjän

Venäjä käy häikäilemätöntä sotaa Ukrainassa. Euroopan turvallisuus on murentunut ja paluuta entiseen ei enää ole. Venäjän sotatoimet on tuomittu lähes kaikkialla maailmassa. Maahan virtaa sotilaallista ja humanitaarista apua samaan aikaan kun Venäjän sotatoimet muuttuvat raaemmiksi ja kohdistuvat myös siviileihin. Euroopan turvallisuusrakenne on dramaattisesti erilainen kuin pari viikkoa sitten. Fokus on siirtynyt koronasta sotaan. Tähän tragediaan ei ole rokotteita vaan tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja keinoja pahan nujertamiseksi.

Venäjä on sotatoimillaan yhdistänyt niin EU-valtiot kuin laajemmin läntisen maailman. Valtioiden yksimielisesti sopimat massiiviset pakotteet iskevät kovaa ja pitkäkestoisesti Venäjän talouteen. Vientikieltojen lisäksi Venäjä on eristetty maailmanmarkkinoilta voimakkailla Venäjän rahoitusmarkkinoihin ja Keskuspankkiin kohdistuvilla pakotteilla.

Nopeasti kasvava joukko kansainvälisiä yrityksiä on tehnyt omat johtopäätöksensä ja ilmoittanut lähtevänsä pois Venäjältä. Myös suuri joukko suomalaisia yrityksiä on vetäytymässä Venäjältä. Pakotteet toki vaikuttavat yritysten päätöksiin, mutta myös yrityksen arvot ja halu toimia vastuullisesti.

Kauppaa Venäjän kanssa käy arviolta noin 2000 suomalaista yritystä. Suomen vienti Venäjälle on ollut laskussa vuosia. Viennistämme enää viisi prosenttia suuntautuu Venäjälle. Yritykset ovat pienentäneet Venäjä-riskiään. Liiketoimintaympäristö Venäjällä on jo ennen sotaa muuttunut hankalaksi.

Keskuskauppakamari teki kyselyn ulkomaankaupan näkymistä vientiyrityksille tällä viikolla. Kyselyn perusteella Venäjän aloittama sota ja sen aiheuttama geopoliittinen epävarmuus sekä pakotteet vaikuttavat kielteisesti yritysten tulevaisuuden näkymiin. 69 prosenttia vastanneista yrityksistä sanoo tilanteen vaikuttavan merkittävästi tai jonkun verran niiden tulevaisuuden näkymiin.

Geopoliittisesta tilanteesta huolimatta edelleen 56 prosenttia yrityksistä näkee kuluvan vuoden liiketoimintansa kehityksen positiivisena ja arvioi vientinsä kasvavan joko merkittävästi tai jonkin verran tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. Vienti suuntautuu markkinoille, joissa toimintaympäristö on suotuisa ja kysyntää riittää suomalaiselle osaamiselle.

Kyselyn mukaan suurimmat huolet yrityksillä olivat maksuliikenteen vaikeutuminen sekä raaka-aineiden saatavuus ja rahtivaikeudet. Yrityksillä on pelkoa myös siitä, että sodan aiheuttama epävarmuus yritysten toimintaan leviää laajemminkin eikä jää vain Eurooppaan.

Turvallisuustilanne Euroopassa on heikentynyt järkyttävällä tavalla. Pakotteet ovat taloudellinen tapa sotia. Ne ovat lännen yhtenäinen reaktio Venäjän hirmutoimia vastaan. Yritykset tukevat niitä, vaikka ne sattuvat. Sen sijaan yritykset tuomitsevat selkeästi Venäjän sodan Ukrainassa

Henkilökohtaisesti minä muiden joukossa tunnen suurta surua ja ahdistusta Ukrainan tragedian vuoksi. Urhealle maalle ja sen kansalaisille on annettava kaikki humanitäärinen tuki, jolla voimme ihmisiä auttaa. EU- maat avaavat nyt kotien ja koulujen ovia pakolaisille. Mieleeni tulevat vahvoina isäni ja mummini tarinat, joita kuulin nuorena. Evakkomatkalle Metsäpirtistä joutuneen karjalaisen isän tytär on viime päivinä itkenyt enemmän kuin aikoihin.

Lenita Toivakka Lenita Toivakka on Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden ja kaupan johtaja, entinen kansanedustaja ja ex-ministeri.