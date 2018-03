Yrittäjiltä terveiset SDP:lle: Työllisyys ei parane yrittäjiä rankaisemalla

Miksi SDP on nyt lähtenyt ristiretkelle yrittäjiä ja yrittäjyyttä vastaan, kysyy Suomen Yrittäjien hallitus.

SDP julkaisi viime viikolla eriarvoisuuden vähentämisohjelman, jonka Yrittäjät kokevat hyökkäyksenä yrittäjiä ja pk-yrityksiä vastaan. Yrittäjien hallitus sanoo olevansa hämmästynyt siitä, että SDP luulee voivansa vähentää eriarvoisuutta heikentämällä yrittäjien edellytyksiä työllistää ja toimia.

SDP rahoittaisi eriarvoisuuden vähentämisohjelmansa kiristämällä veroja yli 600 miljoonalla. Veronkorotuksista valtaosa kohdistuisi pk-yrittäjiin. SDP poistaisi niin yrittäjävähennyksen kuin listaamattomien yritysten osinkohuojennuksen. Lisäksi SDP kiristäisi ansio- ja pääomaveroja.

SY:n hallitus muistuttaa, että uudet työpaikat ovat syntyneet 2000-luvulla pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Riskiä ottavat yrittäjät ovat keskeisessä roolissa Suomen talouden kääntämisessä, koska investoinnit ja uudet työpaikat edellyttävät kasvuhakuisia yrityksiä ja niiden omistajayrittäjiä.

Yrittäjävähennys on merkittävä erityisesti pienyrittäjille, joista moni on hyvin pienituloinen. Yrittäjien selvityksen mukaan puolet yksinyrittäjistä ansaitsee alle 2000 euroa kuukaudessa. EU-komission mukaan itsenäisen ammatinharjoittajan köyhyysriski on Suomessa seitsemänkertainen verrattuna työntekijään. Köyhyysriskiero on toiseksi suurin koko Euroopassa.

Suomen Yrittäjien hallituksen mukaan outoa, että SDP väittää vähentävänsä eriarvoisuutta lisäämällä ahtaimmalla olevien yrittäjien köyhyysriskiä.

Listaamattomien yritysten osinkohuojennus on keino kannustaa yrittäjiä ottamaan riskiä, investoimaan ja työllistämään. Jos yrittäjyyden kannustimia vähennetään, se heijastuu Yrittäjien mukaan työllisyydessä ja talouskehityksessä.

– Tämä olisi väärää politiikkaa tilanteessa, jossa kasvuhakuisia yrittäjiä on liian vähän. Uusimman Pk-yritysbarometrin mukaan vain joka kymmenes pk-yritys on voimakkaasti kasvuhakuinen.

SDP on ollut työn puolue, jossa on ymmärretty, että työpaikkoja luomiseen tarvitaan riskiä ottavia yrittäjiä. Mihin tämä ymmärrys on kadonnut? Miksi SDP on nyt lähtenyt ristiretkelle yrittäjiä ja yrittäjyyttä vastaan, kysyy Suomen Yrittäjät.