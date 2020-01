Yrittäjille tarjotaan lisävaihtoehtoa rahoitukseen

Mikael Pentikäisen mukaan yrittäjät tarvitsevat erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, kun pankkien sääntely on kiristynyt.

Suomen Yrittäjät kirjoitti maanantaina yhteistyösopimuksen kotimaisen rahoitusalusta Fundun kanssa. Fundu tarjoaa suomalaisille osakeyhtiöille vakuudetonta yritysluottoa sekä lainapaketteja, joissa päärahoittajana on pankki ja Fundu on täydentävä rahoittaja.

– Teemme yhteistyötä yritysrahoituksessa pankkien kanssa. Tyypillisesti pankki rahoittaa vakuudellisen osuuden, esimerkiksi miljoonan euron lainasta 700 000 euroa ja Fundu hoitaa loput, kertoo Fundun toimitusjohtaja Lasse Vuola Suomen Yrittäjien uutisartikkelissa.

Rahoitusta yrityksille Fundu hankkii pankkien lisäksi joukkorahoituksen avulla. Yhtiöllä on noin 10 000 yksityistä sijoittajaa, joista suuri osa on yrittäjiä tai entisiä yrittäjiä.

– Yrittäjät tarvitsevat erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, kun pankkien sääntely on kiristynyt ja niistä on usein vaikeaa saada rahoitusta. Pyrimme yhteistyössä kotimaisen ja yrittäjävetoisen Fundun kanssa tarjoamaan yhden hyvän lisävaihtoehdon, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Suomen Yrittäjät on myös huolestunut siitä, että yhä useampi yrittäjä turvautuu pikavippifirmoihin. Siksi yrittäjät Pentikäisen mukaan tarvitsevat tällaisia uusia vaihtoehtoja niihin tapauksiin, että pankkilainaa ei saa koko halutulle summalle.

– Halusimme valita kotimaisen toimijan. Kannustan yrittäjiä hyödyntämään Fundun rahoitusmahdollisuutta. Mieluusti kuulemme myös palautetta, Mikael Pentikäinen sanoo.

Vuola korostaa toiminnan olevan vastuullista.

– Toimintamme on vastuullista ja pitkäjänteistä, se on täysin läpinäkyvää eikä meillä ole piilokuluja. Fundun korkohaarukka on riskin suuruudesta riippuen 6–15 prosenttia, keskiarvo on noin 10 prosenttia, Vuola kertoo.

– Jos miljoonan lainasta pankki rahoittaa 700 000 ja Fundu 300 000 euroa, kokonaiskorko rahoituspaketille on 5–7 prosenttia.