Yrittäjien toimitusjohtajan mukaan huteja tulee joka mallissa

Täydellistä tapaa jakaa tukea yrityksille ei ole.

On syntynyt kohu siitä, miten Business Finland ja Ely-keskukset ovat jakaneet koronakriisin aikana tukia yrityksille. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) päätti käynnistää sisäisen tarkastuksen rahanjaosta. Hän pyysi myös Valtion tarkastusvirastoa selvitystyöhön.

– Kun on epäilyjä, asiat on hyvä selvittää. On selvää, että valittu jakotapa ei ole täydellinen. Se ei ole ihme, sillä kriisi on ennenkokematon. On mahdotonta rakentaa pikaisesti täydellistä mallia, joka toimii nopeasti, kirjoittaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen blogissaan.

Yrittäjät esitti koronakriisin alkaessa, että valtio ottaisi vastuulleen määräajaksi yritysten ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksuja. Näin olisi voitu jakaa yleistukea nopeasti läpi yrityskentän ilman laajaa haku- ja jakobyrokratiaa.

– Esitimme yleistukimallia, koska näimme kriisin aiheuttavan ongelmia lähes kaikille yrityksille yli toimialarajojen. Kriisi iskee aluksi lujimmin kauppaan ja palveluihin, mutta jatkuessaan sen vaikutukset leviävät vauhdilla muualle. Hallitus harkitsee edelleen yleistukimallia. Päätöksiä voi tulla lähiviikkoina, Pentikäinen arvelee.

Yleistukimalli antaa tukea myös yrityksille, jotka eivät sitä tarvitse. Pentikäisen mukaan tämä ei ole iso ongelma, koska jokaista yritystä tarvitaan kriisin jälkeen.

– Huteja tulee myös nykyjakomallilla. Olisi hyvä, jos löytyy yleistukimalli, joka kohdistaa tuen nopeasti vain liikevaihtoaan olennaisesti menettäville. Tällaista on kuitenkin vaikea rakentaa.

Valitut ”jakoputket” perusteltuja

Hallitus päätti lähteä jakamaan tukea käytössä olevien kanavien eli Business Finlandin ja Ely-keskusten kautta. Lisäksi valjastettiin kunnat yksinyrittäjätuen jakoon. Yrityksiä ohjataan eri luukuille koon mukaan, jotta päätöksiä tulisi tehokkaasti: yksinyrittäjät kuntiin, 1–5 työllistävät Ely-keskuksiin ja suuremmat Business Finlandiin.

Pentikäisen mielestä ratkaisu oli perusteltu.

– Myös kriteerit ovat melko kohdallaan. Huolta on ainakin siitä, että viime vuonna eri syistä tappiota tehneet uhkaavat jäädä vaille tukea eikä yksinyrittäjille ole kehittämistukea.

Pentikäisen mukaan nyt pitää varmistaa, että valitut ”jakoputket” toimivat hyvin ja tehokkaasti.

– Edelleen tarvitaan yleistukea, joka tavoittaa yrityksiä nopeasti ja auttaa pahimman koronakriisin yli. Pitää myös avata taloutta ja yhteiskuntaa, jos tautitilanne sallii. Tällä hetkellä tartuntatauti on odotuksia paremmin hallinnassa, joten näyttää mahdolliselta varovasti purkaa rajoituksia, hän arvioi.

– Pitää myös hyväksyä, että tukea menee yrityksiin, jotka eivät sitä välttämättä tarvitse. Kun päätöksiä tehdään paljon, tämä on realismia. Jos rahoja on haettu väärin, niitä pitää periä takaisin, Pentikäinen kirjoittaa.