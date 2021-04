Yrittäjien kouluarvosana Sanna Marinin hallitukselle romahti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen koronapolitiikka koettelee nyt voimakkaasti yrittäjiä, selviää tuoreesta Yrittäjägallupista.

Luottamus pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtaman hallituksen koronapolitiikkaan on laskenut yrittäjien keskuudessa selvästi. Yrittäjät antoivat maaliskuussa hallitukselle kouluarvosanaksi 6,4 kun vielä loka-marraskuussa arvosana oli seitsemän. Tiedot ilmenevät tuoreesta Suomen Yrittäjien teettämästä Yrittäjägallupista.

Hallituksen koronakriisinhoitoa koskeva kouluarvosana laski nyt ensi kertaa alle seitsemän. Vuosi sitten huhtikuussa yrittäjät antoivat hallitukselle vielä arvosanaksi 7,6.

– Yrittäjien kriittisyys on kasvanut voimakkaasti viime aikoina. Voimakkaimmin on pudonnut nuorten yrittäjien arvosana. Moni kokee, ettei heistä välitetä, kun liiketoiminta saatetaan kieltää hyvin lyhyellä varoitusajalla ja tukia saa odottaa kuin kuuta nousevaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi asiaa tiedotteessa.

Yrittäjägallupin mukaan yritysten tilanteessa tapahtui selkeä käänne heikompaan maaliskuussa, kun hallitus lisäsi rajoitustoimia ja valmisteli liikkumisrajoituksia. Yritysten maksuvaikeuden lisääntyivät ja yhä useampi yrittäjä pohti lopettamista tai koki konkurssiuhkaa. Myös lomauttaneiden yritysten määrä kasvoi.

Myynti on vähentynyt nyt 55 prosentilla Yrittäjägallupin vastaajista. Eniten tämä on koetellut kaupan ja palvelualan yrityksiä pääkaupunkiseudulla.

Tuoreessa Yrittäjägallupissa nyt 15 prosenttia yrittäjistä kertoo, että yrittäjillä on vaikeuksia maksaa laskujaan. Kuukausi sitten näin kertoi 13 prosenttia. Ongelmat korotuvat alle kymmenen henkeä työllistävillä työnantajayrityksillä, joista lähes joka viides on maksuvaikeuksissa. Yli kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä maksuvaikeuksissa on seitsemän prosenttia.

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta ja kyselyyn vastasi 1 120 pk-yrityksen edustajaa. Tiedot kerättiin 19.3-24.3.2021.