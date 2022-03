Yrittäjät valmiina palkkaamaan ukrainalaisia pakolaisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Yrittäjät kannattaa puolustusmenojen lisäämistä ja Suomen Nato-jäsenyyttä.

Suomen Yrittäjien mukaan yrittäjien on mahdollista palkata Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä, mutta siihen toivotaan viranomaisilta selkeitä ohjeita sekä nopeaa prosessia.

– Suomi myöntää ukrainalaisille tilapäistä suojelua, jonka nojalla heillä on työnteko-oikeus. Työnteko-oikeus edellyttää Ukrainasta saapuneelta rekisteröintiä, minkä tekee poliisi tai rajaviranomainen. Työnantaja voi ottaa ukrainalaisen työhön, kunhan hänet on rekisteröity ja hänelle on myönnetty tilapäinen suojelu, sanoo Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä tiedotteessa.

Mitä enemmän henkilöitä yritys työllistää, sitä vahvemmat palkkaamisaikeet ovat. Yrittäjägallupin mukaan 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä 64 prosenttia on valmis palkkaamaan Ukrainasta saapuvia ihmisiä. Yli 20 henkilöä työllistävissä peräti 79 prosentilla on valmius palkata.

Yrittäjistä 36 prosenttia ei ole aikeissa palkata Ukrainasta saapuvia. Tässä ryhmässä on paljon yksinyrittäjiä, joilla ei ole tarkoitus palkata työntekijöitä. 27 prosenttia ei osaa vastata.

Yli 70 prosenttia yrittäjistä aikoo auttaa

Gallup tuo myös esiin vahvan auttamishalun yrittäjien joukossa. Yrityksistä 70 prosenttia aikoo auttaa jotenkin Ukrainaa tai ukrainalaisia.

– Yrittäjien ajatukset ovat Ukrainan kansan puolella. Ukrainan kansa kärsii sodasta eniten. Ukraina tarvitsee kaiken mahdollisen tukemme, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Tuloksista tulee myös ilmi, että yrittäjistä 74 % haluaa Suomen lisäävän puolustusmenojaan. Samoin noin puolet yrittäjistä arvioi, että Suomen tulisi vahvistaa kriisinsietokykyä pienentämällä julkista velkataakkaa.

– Yrittäjien viesti on, että Suomen pitää lisätä puolustusmenoja ja tehdä järjestelyjä, jotka vahvistavat Suomen turvallisuutta. Kannatamme Suomen jäsenyyttä puolustusliitto Natossa. todetaan Suomen Yrittäjien tiedotteessa.