Yrittäjät vaativat suoran tuen viisinkertaistamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtion pitäisi ottaa vastuulleen yritysten ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksut määräajaksi.

Suomen yrittäjien mukaan kymmeniä tuhansia suomalaisia yrityksiä on jo maksuvaikeuksissa koronakriisin vuoksi, ja suuri konkurssiaalto on ilmeinen.

– Valtion pitää nopeasti lisätä käytettävissä olevan suoran tuen määrää. Tuki pitää viisinkertaistaa, vaatii Suomen yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen.

Yrittäjien työvaliokunta arvioi yrittäjien vaikeaa tilannetta tänään tiistaina. Yrittäjät kiittävät pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta tilanteen tunnistamisesta ja nopeasta toiminnasta.

Mäkysen mukaan yrittäjän työttömyysturva on erinomainen asia, ja myös yksinyrittäjätuki tulee suureen tarpeeseen.

– Tarvitaan kuitenkin nopeasti lisää toimia. Arvioimme, että suoraa tukea tarvitaan runsaat viisi miljardia euroa, Mäkynen sanoo.

Hänen mukaansa monen yrittäjän ei ole mahdollista eikä viisasta lisätä velkaa tässä tilanteessa.

Mäkysen mukaan suoraa tukea tarvitaan enemmän jakoon Business Finlandin, Ely-keskusten ja kuntien kautta. Lisäksi valtion pitää ottaa vastuulleen määräajaksi yritysten ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksut.

Yrittäjät esittää hallitukselle kehysriiheen runsaan viiden miljardin euron rahoitus- ja tukipakettia.

Epätoivo yrittäjien parissa kasvaa

Yrittäjät kertoo saavansa jatkuvaa palautetta siitä, että lainarahoitusta on vaikea saada pankkien kautta. Palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että pankit keskittyvät rahoittamaan entisiä asiakkaitaan Finnveran takausten turvin eikä uusia juuri oteta.

– Suora tuki on ratkaiseva, jos halutaan pelastaa laajalti Suomen pk-yrityksiä ja sitä kautta varmistaa kansantalouden nopea toipuminen kriisistä, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Yrittäjät esittää, että pikavipeille säädetään nopeasti korkokatto ja perintäkuluille yritysperinnässä euromääräiset ylärajat.

– Moni yrittäjä on niin ahtaalla, että houkutus pikavippeihin on suuri. Tarjontaa on paljon. Moni joutuu myös perintätoimien kohteeksi, koska laskuja ei ole varaa maksaa, Pentikäinen sanoo.

Lisäksi konkurssilainsäädäntöä pitäisi muuttaa kriisiajaksi niin, että verojen tai julkisten maksujen maksamattomuuden perusteella yritystä ei voida hakea konkurssiin, jos maksukyvyttömyys tai erääntyneen velan laiminlyönti on aiheutunut koronakriisistä.

Myös yrityssaneerauksia ja velkajärjestelyjä pitää helpottaa ja varmistaa, että ne eivät esty koronakriisin vuoksi. Luottotietolakia pitää muuttaa siten, että pk-yritysten maksujen maksamattomuuden perusteella ei aiheudu maksuhäiriömerkintöjä, jos laiminlyönti on aiheutunut koronaviruksesta.

Yrittäjäjärjestöön tulevan palautteen perusteella epätoivo yrittäjien parissa kasvaa.

– Viestien perusteella moni on lujilla, kun elämäntyö uhkaa murentua ja perheen toimeentulo on vaarassa, Pentikäinen sanoo.