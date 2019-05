Yrittäjät vaativat parempia datayhteyksiä

Valokuituyhteyksien rakentaminen on Suomen Yrittäjien mielestä edennyt Suomessa liian hitaasti.

Suomen Yrittäjät esittää perjantaina julkaistussa digipoliittisessa ohjelmassaan Suomen tietoliikenneyhteyksien kehittämistä.

– Valokuituyhteyksien rakentaminen on edennyt Suomessa liian hitaasti. Jopa tietyillä kaupunkialueilla on katveita. Langattoman verkkoteknologian kehitystyöhön ja käyttöönottoon on panostettava, mutta myös kuituyhteyksien tarjonnasta on huolehdittava, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa myös, että langattomien verkkojen seuraavat 5G- ja 6G-sukupolvet vaativat jo itsessään huippunopeata ja riittävän kattavaa runko- ja tukiasemaverkkoa.

Lisäksi yrittäjäjärjestö muistuttaa, että kunnat voivat edistää laajakaistayhteyksien saavutettavuutta kuiduttamalla julkisia tiloja kuten kouluja ja virastoja. Valtion tehtävänä on puolestaan ohjata kuntia hyödyntämään verkkoyhteyksien rakentamiseen suunnattua EU-rahoitusta.

– Yhteyksien kysyntää voidaan vahvistaa verottamalla kannustavammin yritysten aineettomaan digitaaliseen pääomaan tekemiä investointeja, huomauttaa Mikkilä.