Yrittäjät vaatii pikaisesti koronapassia

Koronapassi antaisi kansalaisille mahdollisuuksia palata normaaliin.

Suomen Yrittäjät tukee koronapassin pikaista käyttöönottoa, sillä se antaisi kansalaisille mahdollisuuksia palata normaaliin ja tukisi monien ongelmissa olevien toimialojen toipumista.

– Erityisen tärkeä se on tapahtuma-alalle. Koronapassi on joissakin maissa, esimerkiksi Tanskassa, jo käytössä. Se on teknisesti tehtävissä. Hallituksen pitää toimia eikä aikailla enempää, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton tänään julkistama mielipidemittaus kertoo, että koronapassilla on vahva kansalaisten tuki.

– Koronapassilla on vahva kansalaisten tuki. Senkään takia ei pidä viivytellä. Koronapassi voisi vähentää myös yritystukien tarvetta, koska se tukisi kysyntää ongelmatoimialoilla, Pentikäinen lisää.

Koronapassi on todiste siitä, että henkilö on saanut molemmat koronarokotukset, saanut koronatestissä negatiivisen testituloksen tai sairastanut koronan ja parantunut siitä.