Yrittäjät tyytyväisiä ammattidieselin valmisteluun – ”kaivattu helpotus”

Ammattidiesel tarkoittaa, että kuljetusalan yrittäjä voisi hakea palautusta maksamistaan polttoaineveroista.

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen siihen, että hallitus päätti aloittaa ammattidieselin valmistelun ja nostaa työmatkavähennystä väliaikaisesti. Hallitus esitteli tänään energiapakettinsa, jolla se pyrkii nyt tukemaan polttoaineiden hinnan noususta kärsiviä ihmisiä ja yrityksiä.

– Moni kuljetusalan yrittäjä on ahtaalla. Kuljetusalan kannattavuus on jyrkässä laskussa polttoainehintojen hurjan nousun takia. Ammattidieselin käyttöönotto on kovasti kaivattu helpotus, sanoo Suomen Yrittäjien liikennepoliittinen asiantuntija Emma-Stina Vehmanen tiedotteessa.

Suomen Yrittäjät on vaatinut ammattidieselin valmistelun aloittamista viipymättä. Järjestö on tyytyväinen hallituksen myönteiseen päätökseen asiasta.

– Ammattidiesel on olennainen ratkaisu raskaan liikenteen kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja kaikkien suomalaisyritysten kustannustehokkaan logistiikan turvaamiseksi Nyt on varmistettava, että hallituksen valmistelu etenee nopeasti, Vehmanen toteaa.

Käytännössä ammattidiesel tarkoittaa sitä, että raskaisiin ajoneuvoihin tankattaisiin samaa dieseliä kuin aiemminkin. Yrittäjä voisi hakea palautusta maksamistaan polttoaineveroista.

Suomen Yrittäjät kiittelee hallituksen linjausta myös työmatkavähennyksen väliaikaisesta nostamisesta.

Vähennyksen enimmäismäärää nostetaan 7 000 eurosta 8 400 euroon. Lisäksi kilometrikohtaista matkakuluvähennystä omalla autolla kuljettaessa korotetaan määräaikaisesti 0,30 euroon kilometriltä.

– Työmatkavähennyksen nostaminen on järkevä päätös. Tällä varmistetaan, että työnteon kannattavuus ei vaarannu korkeiden polttoainekustannusten takia, Vehmanen sanoo.

Yrittäjät muistuttaa, että valtiontalouden kestävyyden kannalta on olennaista, että väliaikaiseksi tarkoitettujen päätösten määräaikaisuudesta pidetään myös kiinni.

