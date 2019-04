Yrittäjät tuntevat työttömyysturvansa huonosti

Harva tietää, että yrittäjilläkin on oma työttömyyskassa ja oikeus ansiosidonnaiseen.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan mukaan yrittäjät eivät tunne työttömyysturvaansa kovinkaan hyvin.

SYT-kassa teki helmikuussa pk-yrityksen toimitusjohtajille kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa yrittäjien tietoisuus ja mielikuvat työttömyyskassasta. Vastaajista 38 prosenttia ei tiennyt lainkaan, että yrittäjälläkin on oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos yritystoiminta joudutaan lopettamaan.

SYT-kassan kassanjohtaja Merja Jokinen on huolissaan tilanteesta.

– Valitettavasti vain harva yrittäjä tietää, että he voivat myös liittyä työttömyyskassaan tai ylipäätänsä edes saada työttömyysturvaa. Meillä on suuri haaste tiedottaa asiasta. Monet yrittäjät saattavat lisäksi kuulua virheellisesti entisen palkkatyön perusteella palkansaajakassaan eli he ovat tällöin vakuuttaneet itsensä väärässä kassassa, Jokinen kertoo tiedotteessa.

Hän kehottaa yrittäjiä, osakkaita ja yrittäjän perheenjäseniä tarkistamaan oman statuksensa ennen kuin on liian myöhäistä.

– Erityisesti yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen kannalta on tärkeää hahmottaa, ovatko he palkansaajia vai yrittäjiä, koska tällä perusteella määräytyy se, minkä työttömyyskassan jäsenenä he voivat itsensä vakuuttaa. Tosi paikan tullen yrittäjä ei kuitenkaan saa palkansaajakassasta työttömyyskorvausta, vaikka olisikin maksanut tunnollisesti maksunsa kassaan. Onneksi yrittäjän ei-omistavien perheenjäsenten asema paranee heinäkuun alussa, ja he voivat tällöin liittyä palkansaajakassan jäseneksi, Jokinen toteaa.

Myönteistä hänen mukaansa on kuitenkin, että noin 49 prosenttia kyselyn vastaajista oli erittäin tai melko kiinnostunut liittymään SYT-kassan jäseneksi ja 63 prosenttia piti kassan jäsenmaksua kohtuullisena.

Helmikuussa tehty sähköpostikysely lähetettiin 28 024 pk-yrityksen toimitusjohtajalle. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1489 yrittäjää, joista 22 prosenttia kuului työttömyyskassaan.