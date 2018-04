Yrittäjät Rakennusliitolle: Ei pidä hakea ahneita osavoittoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Yrittäjät on hyvin huolissaan rakennusalan lakosta.

Suomen Yrittäjien työvaliokunta arvioi rakennusalan lakkotilannetta tiistaina kokouksessaan. Rakennusliitto sulki viime viikolla seitsemän yrityksen valmisbetonin ja betonielementtien tuotannon lähes kuukaudeksi ja ilmoitti maanantaina laajentavansa lakkoa.

– Tässä tilanteessa pitäisi varjella talouskasvua ja tukea työllisyyttä eikä hakea ahneita osavoittoja. Nyt tarvitaan malttia, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen huomauttaa tiedotteessa.

Lakko iskee hänen mukaansa voimalla suljettujen tehtaiden lisäksi moniin rakennusalan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka pitävät hyvää huolta henkilöstöstään.

Yrittäjäjärjestö paheksuu myös tapaa, jolla Rakennusliitto on arvostellut lakon ulkopuolelle jääviä. Järjestö muistuttaa, että lakon ulkopuolelle jääviä on kutsuttu Rakennusliiton kirjeissä ”saastaksi” ja ”limanuljaskoiksi”, joista liitto haluaa raportit jatkotoimia varten.

– Tällainen painostus ja kielenkäyttö on täysin asiatonta liiton edustajalta. Lakko-oikeus on oikeus eikä velvollisuus. On ymmärrettävää, että monet alan työntekijät haluavat tehdä työnsä ja palvella asiakkaita eikä lähteä hakemaan muita aloja korkeampia korotuksia, Mäkynen toteaa.