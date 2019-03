Yrittäjät: Paikallista sopimista edistettävä lailla

Suomen Yrittäjien mukaan paikallinen sopiminen ei etene riittävästi työehtosopimusten kautta.

Suomen Yrittäjät tukee Keskuskauppakamarin ehdotusta paikallisen sopimisen edistämisestä lakimuutoksin.

– Se vastaa Yrittäjien pitkäaikaista tavoitetta siitä, että jokaiselle työpaikalle tulisi sopimisen vapaus, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessaan.

Yrittäjien näkemys on ollut jo pitkään se, ettei asia etene riittävästi työehtosopimusten kautta vaan tarvitaan myös lakimuutoksia.

– Työehtosopimusten tekijöillä on ollut kymmeniä vuosia aikaa edistää asiaa, mutta se ei ole edistynyt, Pentikäinen sanoo.

Muutoksen avain olisi Pentikäisen mukaan lakisääteinen toisin sopimisen oikeus.

– Se tarkoittaa, että jokaisella työpaikalla – jos sitä osapuolet yhdessä haluavat – pitää olla oikeus sopia toisin kuin työehtosopimukseen on kirjattu.

Muutos antaisi noin 70 000 yritykselle mahdollisuuden sopia paikallisesti ehdot, jotka Pentikäisen mukaan mahdollistavat yritysten menestymisen ja työpaikkojen turvaamisen.

– Tämä on tärkeää, koska monella alalla työehtosopimus on kahle eikä mahdollistaja. Toki on myös työehtosopimuksia, jotka antavat joustoja, mutta niitä on liian vähän, hän kertoo.

Työehtosopimusjärjestelmän uudistamisen kautta muutos on Pentikäisen mukaan toivottoman hidas.

– Koko ajan syntyy uusia yrityksiä, jotka taipuvat entistä huonommin toimialakohtaisten työehtosopimusten raameihin.