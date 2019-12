Yrittäjät: Paikallinen sopiminen tärkein kannustin palkkaamiseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähes puolet (49 prosenttia) suomalaisista yrittäjistä on sitä mieltä, että uuden työntekijän palkkaamiseen kannustaisi eniten se, että työsuhteiden ehdoista olisi mahdollisuus sopia paikallisesti, selviää Suomen Yrittäjien toteuttamasta Yrittäjägallupista. Kyselyyn osallistui 1007 suomalaista yrittäjää.

– Kysely osoittaa paikallisen sopimisen merkityksen työllistämistoimena. Puolet sanoo, että työsuhteiden ehtojen paikallinen sopiminen kannustaisi työllistämään. Tämä korostuu teollisuudessa ja isommissa yrityksissä. Viesti pitää kuulla ja ottaa vakavasti, toteaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Toiseksi eniten uuden työntekijän töihin ottamiseen auttaisi rahallinen tuki. Tätä mieltä oli 45 prosenttia kyselyyn vastanneista.

– Pienemmissä yrityksissä ja kaupassa korostuu taloudellinen tuki palkkaamiseen. Palkka- tai rekrytointituen kaltaiselle työkalulle on siis kysyntää, Pentikäinen sanoo.

Kolmanneksi tärkeimpänä seikkana nähtiin se, että työntekijöiden irtisanominen olisi helpompaa. Näin ajatteli vastaajista 41 prosenttia.

– Myös irtisanomisen helpottaminen on erittäin merkittävä työllisyystoimi. Tämä korostuu teollisuudessa ja suuremmissa yrityksissä, mutta on hyvin olennainen myös mikroyrityksissä. Lisäksi joustavammilla ylityö- ja sunnuntaikorvauksilla on suuri vaikutus, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Matalampaa palkkatasoa sen sijaan pitää kannustavana tekijänä vain 9 prosenttia vastanneista.

– Tutkimus osoittaa, että paikallisen sopimisen paine ei kohdistu palkkatasoon vaan muihin tekijöihin. Muuten laajempi porukka haluaisi alhaisempaa palkkatasoa, Makkula huomauttaa.

Vastaajista 38 prosenttia näki, että viime vaalikauden muutokset ovat lisänneet halukkuutta palkata uusia työntekijöitä, 46 prosenttia taas ei. Loput 16 prosenttia eivät osanneet sanoa kantaansa.

Viime vaalikauden muutoksiin kuuluvat esimerkiksi koeajan pidentäminen kuuteen kuukauteen, mahdollisuus määräaikaisten työsopimusten solmimiseen pitkäaikaistyöttömien kanssa ilman perusteita sekä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen pienissä yrityksissä.

– Kysely osoittaa, että edellinen hallitus teki vaikuttavia muutoksia. On merkittävä viesti, kun 38 prosenttia sanoo, että viime vaalikauden muutokset lisäsivät halukkuutta työllistää. Tämä näkyy myös työllisyyskehityksessä. Sipilän hallitus ansaitsee tässä tunnustuksen, toteaa Pentikäinen.