Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrityksille olisi lisäksi tarjottava ituja uuden kehittämiseen.

Suomen Uusyrityskeskukset ry kertoo, että Alueesi korona-apu yrittäjälle -verkosto on kevään aikana auttanut yrityksiä koronan luomissa ongelmissa noin 30 000 kertaa.

Verkoston ovat Uusyrityskeskusten lisäksi olleet käynnistämässä Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry.

Yksi verkoston tehtävistä on ollut varmistaa, että mahdollisimman moni yritys löytää sopivan tuen ja osaa hakea sitä. Business Finlandin, kuntien ja ELY-keskusten avustukset ovat tulleet tarpeeseen, mutta nyt yrittäjät odottavat tietoja kustannustuesta.

– Viesti verkostolta kertoo, että yritysten kustannustuelle on akuutti tarve: Suomen Yrittäjien gallupin mukaan 10 prosenttia yrityksistä on menettänyt koko liikevaihtonsa ja 30 prosenttia yli puolet siitä. Jopa 20 prosenttia yrityksistä on maksuvaikeuksissa – toimia tarvitaan pian, kertoo Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala tiedotteessa.

Kujalan mukaan yrityksille on tukimuotojen lisäksi tarjottava ituja uuden kehittämiseen. Näiden ideoiden synnyttämisessä ja jakamisessa vertaistoiminta neuvojien välillä on tärkeää, ja tähän yhteistyöverkosto tarjoaa alustan.

SEKESin toiminnanjohtaja Jaakko Heleniuksen mukaan yhteistyöverkoston toiminnan painopiste siirtyy nyt kasvun etsimiseen ja tukemiseen.

– Kehittäminen on avainasemassa: yrityksiä on sparrattava uudistamaan toimintaansa niin, että ne selviävät kriisistä ja menestyvät uudessa liiketoimintaympäristössä. Tämä vaatii myös neuvojilta kykyä hahmottaa uusi tilanne ja sen mahdollisuudet, hän toteaa.

Valtakunnallisen Uusyrityskeskus-verkoston toimitusjohtaja Susanna Kallama kertoo, että kiinnostus uuden yrityksen perustamiseen on herännyt hetken hiljaiselon jälkeen ja yritysideoita pohditaan jälleen haastavasta tilanteesta huolimatta. Toukokuu on osin ollut jopa vilkkaampaa kuin aika ennen koronaa.

– Perinteisestikin on ollut niin, että kun lomautukset lisääntyvät ja yleinen taloustilanne heikkenee, kysyntä yrityksen perustamisneuvonnalle lisääntyy. Tämä on hyvä uutinen, sillä jälleenrakennus tarvitsee uutta yrittäjyyttä. Uudet yritykset luovat uusia työpaikkoja. On erittäin tärkeää, että yrittäjyyttä suunnittelevat saavat nyt luotettavaa neuvontaa, jotta ideoista syntyy kestävää yrittäjyyttä, Kallama huomauttaa.