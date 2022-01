Yrittäjät lyhentäisi yt- ja lomautusaikoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen pitää antaa rajoitustoimien kohteena oleville yrityksille mahdollisuus selvitä, vaatii Suomen Yrittäjät.

– Kun liiketoimintaa rajoitetaan voimakkaasti lyhyellä varoitusajalla, yritykselle pitää antaa työkaluja sopeutua tilanteeseen, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa sulkemiskorvaus, kustannustuki, yrittäjän työmarkkinatuki sekä verottajan joustot ovat todella tarpeen.

– Kiitos niistä. Ne eivät kuitenkaan riitä. Myös ylipitkiä yt- ja lomautusprosessien läpivientiaikoja pitää lyhentää. Kun työmarkkinajärjestöt eivät sitä tee, hallituksen pitää hoitaa asia lakitietä, Pentikäinen sanoo.

Moni toimiala – erityisesti ravintola-, liikunta-, liikenne- ja tapahtuma-ala – on ollut koko pandemian erittäin ahtaalla, ja ahdinko jatkuu. Puskurit on käytetty ja monen kassat ovat tyhjiä.

– Positiivista on, että toimeen viimein ryhdyttiin. Tärkeää on, että sulkukorvaus koskee kaikkia yrityksiä toimialasta riippumatta, Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen toteaa.

– On myös tervetullutta, että kuudennen kustannustukikierroksen valmistelu on aloitettu ja sillä pyritään helpottamaan niitä yrityksiä, joiden toimintaa on rajoitettu, hän lisää.

Yrittäjät edellyttää, että hallitus myös nopeasti lyhentää sairauspäivärahan omavastuuaikaa.

– Sanotaan, että koronatilanne on pahimmillaan juuri nyt. Kun kiristetään rajoituksia, pitää myös antaa keinoja selvitä ja käyttää kaikki hyväksi todetut keinot pitää yrityksiä pystyssä, jotta turhat konkurssit vältetään, Pentikäinen vaatii.

Pentikäinen vetoaa myös vuokranantajiin, pankkeihin ja työeläkeyhtiöihin, että ne ovat joustavia niille yrittäjille, joihin rajoitustoimet nyt iskevät voimalla.