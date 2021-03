Yrittäjät laajentaisi kotitalousvähennystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrittäjät uskovat laajalti, että kotitalousvähennys on vähentänyt harmaata taloutta.

Yrityksistä 11 prosenttia on hyötynyt kotitalousvähennyksestä, kertoo Yrittäjägallup. Niin ikään yrittäjät uskovat laajalti, että kotitalousvähennys on vähentänyt harmaata taloutta.

Yrittäjistä 43 prosenttia arvioi, että kotitalousvähennys on vähentänyt harmaata taloutta. Vastaajista 19 prosenttia arvioi, ettei näin ole tapahtunut ja 39 prosenttia ei osaa sanoa.

– Tulokset kertovat, että yrittäjien parissa vähennyksellä on tärkeä rooli, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Mitä suurempi yritys on kyseessä, sitä vahvemmin nähdään kotitalousvähennyksen harmaata taloutta vähentävä vaikutus.

Vähennyksen työllisyyttä lisäävän vaikutuksen näkee 32 prosenttia yrittäjistä. Vastaajista 46 prosenttia arvioi, ettei vähennys ole lisännyt työllisyyttä. Eniten vähennyksen työllisyyttä lisäävää vaikutusta nähdään rakentamisen toimialalla.

Erityisen paljon vähennys on hyödyttänyt rakentamisen toimialalla, jossa 38 prosenttia yrityksistä kertoo hyötyneensä siitä. Vähiten hyötyjiä on kaupan alalla.

– Yksitoista prosenttia on merkittävä määrä, noin 30 000 yritystä. On selvää, että vähennys on vaikuttava työkalu, Pentikäinen arvioi.

Yrittäjät esittää hallituksen puoliväliriiheen, että kotitalousvähennystä laajennetaan. Vähennyksen enimmäismäärää pitäisi nostaa 3 000 euroon ja vähennykseen oikeuttavaa osuutta työkorvauksista 50 prosenttiin ja palkoista 20 prosenttiin.

– Kotitalousvähennys on hyvä työkalu tukea talouden ja työllisyyden toipumista koronakriisin jälkeen. Siksi nyt on erinomainen hetki laajentaa vähennystä, hän sanoo.

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1114 pk-yrityksen edustajaa. Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin 17.2. – 24.2.