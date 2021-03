Yrittäjät kysyvät: Miksi näitä naisia itketetään?

Ravintoloitsijoiden mukaan viranomaisten säätö ja viestintä on ollut aivan kohtuutonta.

Ravintolat ovat nyt suljettuina Suomessa 15 maakunnassa koronaepidemian hillitsemiseksi. Päätöksen ulkopuolella ovat vain Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa.

Suomen Yrittäjien blogissa kerrotaan, miten päätöksen odottaminen ja pompottelu vei ravintolayrittäjien jaksamista ja jatkamista katkeamispisteeseen. Yrittäjiä itketetään, ”eikä esimerkki ole fiktiivinen”.

Blogissa kerrotaan Keski-Suomen Keuruulla Vanha Pappila- ja Pappilan Taverna -ravintoloita pitävistä Nannasta ja Hennasta. Vasta hallituksen tiedotustilaisuudesta pääministeri Sanna Marinin puheesta he kuulivat, että sulkeminen koskee myös heitä. Keski-Suomen koronatilanne on keikkunut perustason ja kiihtymisen välimaastossa.

– Keski-Suomen luetteleminen sulkualueiden joukossa tarkoitti, että Nanna ja Henna aloittivat toimenpiteet sulkemiseksi, sillä ravintolan ajasajo kestää noin puolitoista viikkoa. On muun muassa peruttava tukkukuormia ja lehtimainoksia, viestittävä tiloja varanneille asiakkaille sekä lomautettava henkilökunta.

Sitten alkoivat epäselvyydet. Keski-Suomen koronanyrkki ilmoitti, ettei keskinen Suomi välttämättä olekaan kiihtymisvaiheessa. Torstaina 4.3.2021 Keski-Suomi muuttui THL:n kartoilla perustason alueeksi.

– Nanna ja Henna hämmentyivät: Olemmeko sulkemassa turhaan? Saammeko sulkemisesta mitään korvauksia, jos Keski-Suomi onkin perustasolla?

Nanna soitti turhaan avien koronainfoon ja yritti saada vastausta myös neuvontameilin kautta. Mikään ei ollut varmaa ennen lain vahvistusta – joka tapahtui vasta maanantaina.

– Miksi itketämme näitä työtään ilolla ja rakkaudella tekeviä naisyrittäjiä?, blogissa kysytään epätietoisuudella stressaamisesta.

”Kukaan, jota ei ole lailla kielletty tekemästä töitä omassa rakastamassaan yrityksessä, ei voi ymmärtää, miltä tämä tuntuu. Itkua on Hennan kanssa väännetty. Se tunne on ihan kamala. Mutta tätä kaikkea pahentaa entisestään tämä järkyttävä epätietoisuus. En vähättele yhtään, etteikö korona olisi vakava ja kamala sairaus – se on! Mutta tämä viranomaistason säätö ja viestintä on aivan kohtuutonta. Tämä on ihmisten elämäntyön ja tunteiden aliarvioimista sekä yksinkertaisesti epäkunnioittavaa. Surullista, että sivistysvaltiossa voidaan toimia näin”, yrittäjä Nanna kertoo.

Yrittäjät vetoavat kansanedustajiin, jotta hallituksen esityksestä kustannustuesta tehtäisiin armollisempi.

– Näillä tuilla ei voi rikastua, niillä voi mahdollisesti selviytyä. Kustannustuen edellytyksenä on edelleen 30 prosentin liikevaihdon lasku, mikä on aivan liikaa, kun yrittäjien kurjuus ja kituuttaminen on jatkunut jo vuoden. Teidän käsissänne hyvät kansanedustajat on tiputtaa se tasolle, että tästä kustannustuki kolmosesta on oikeasti hyötyä. Liian moni kaatuu ennen kuin on mahdollisuus hakea kustannustuki nelosta. Yrittäjät esitti kustannustuen lausuntokierroksella, että yritysten omavastuuosuus lasketaan 10 prosenttiin. Ehdotusta ei huomioitu.