Yrittäjät: Kulukurin osalta budjettiehdotus jää puolitiehen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Yrittäjien mielestä valtiontaloudessa on säästämisen varaa.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen näkee valtionvarainministeriön budjettiehdotuksessa hyvää, mutta kulukurin osalta ehdotus jää puolitiehen. Hän kaipaa myös työmarkkinauudistuksia, jotka vähentävät työttömyyttä.

– Tämä on lievä pettymys. Finanssipolitiikan virityksen tulisi olla kireämpi. On virheellistä väittää, että lievästi kiristävämpi linja johtaisi yhteiskunnan palveluiden romuttumiseen. Valtiontaloudessa on säästämisen varaa. Menorakennetta voidaan myös suunnata tukemaan vahvemmin kasvua ja julkista toimintaa avata yksityisen sektorin hoidettavaksi, Kuismanen kertoo tiedotteessa.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus vuodelle 2019 perustuu ennusteeseen, jossa kansantalous kasvaa kuluvana vuonna kolme prosenttia ja 2019 noin kaksi prosenttia. Ennustekuvan mukaan Suomen vienti kasvaa vientimarkkinoita nopeammin ja investointien kasvu pysyy positiivisena.

Kuismasen mukaan hallituksen linja neutraalista veropolitiikasta on suhdannetilanteeseen nähden perusteltu, mutta kulukurin osalta VM:n ehdotus jää puolitiehen.

Huolimatta hyvästä työllisyyskehityksestä työttömien määrässä ei ole nähty merkittävää alenemista. Ministeriön ehdotus lisäresursseista työn vastaanottamisen kannustavuuden parantamiseen ja aktiivisen työnhaun tukeen ja työnhakijoiden palveluiden parantamiseen ovat erittäin tervetulleita.

– Mainitut tekijät eivät tule kuitenkaan puremaan työttömyyden kovaan ytimeen. Työttömien määrä alenee vain aidosti vaikuttavilla rakenteellisilla uudistuksilla, Kuismanen huomauttaa.

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen ehdotuksesta, jossa yrittäjien perheenjäsenten ansioperusteisen työttömyysturvaoikeuden toteutumiseen ehdotetaan 10 miljoonaa euroa. Se ei kuitenkaan korjaa yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvan pääongelmaa.

– Asiaan pitää palata budjettiriihessä. Myös yrittäjän perheenjäsenillä pitää olla oikeus työttömyysturvaan. Yrittäjän ei-omistavat perheenjäsenet pitää poistaa työttömyysturvan yrittäjä-käsitteen alta, Kuismanen toteaa.

Myös ehdotukset panostamisesta varhaiskasvatukseen ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalilisä ovat Yrittäjien mielestä tervetulleita.